УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Макрон объявил войну исламистам во Франции из-за убийства учителя чеченцем

19 октября 2020, 11:06

Власти Франции намерены выслать из страны 231 предполагаемого экстремиста.

Эммануэль Макрон
Эммануэль Макрон объявил войну исламистам / Reuters

Жестокое убийство учителя под Парижем подняло на уши французские власти. Президент Эммануэль Макрон заявил, что исламисты не будут спать спокойно во Франции.

Об этом Макрон сообщил на заседании Совета обороны, которое состоялось в связи с убийством преподавателя истории под Парижем, сообщает BFMTV.

По информации, президент Франции твердо высказался о пропагандистах исламизма.

"Исламисты не будут спать спокойно во Франции", - сказал Макрон.

Сообщается, что в ходе заседания было принято решение усилить систему безопасности в школах по всей стране. Кроме того, решено, что во Франции повысят внимание к проверке сообщений в соцсетях.

В частности, в соцсетях уже обнаружили более 20 сообщений в поддержку убийцы педагога. Их авторы будут привлечены к ответственности. Также отмечается, что с сегодняшнего дня начнутся проверки авторов 80 сообщений, которые выразили симпатию нападающему на преподавателя.

Кроме того, как сообщает Reuters со ссылкой на источники в профсоюзе полиции, власти Франции намерены выслать из страны 231 предполагаемого экстремиста.

Отмечается, что глава французского МВД Жеральд Дарманен направил соответствующее поручение местным властям.

По словам собеседников агентства, 180 лиц, которых планируют депортировать, сейчас находятся в заключении, остальные будут задержаны в ближайшее время.

Отметим, 18-летний чеченец родом из Москвы назвал убитого "псом Макрона" и выложил фото его головы в Twitter. Он был застрелен при задержании. При себе у мужчины был нож, рядом с ним нашли винтовку.

Убийство преподавателя под Парижем – о чем сообщалось ранее:

исламисты Эммануэль Макрон новости Франции убийство учителя во Франции
Сейчас вы просматриваете новость «Макрон объявил войну исламистам во Франции из-за убийства учителя чеченцем». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

11:29
В Армении раскрыли планы о признании независимости Нагорного Карабаха
11:28
Коронавирус в Украине пересек новую психологичнскую отметку Видео
11:19
Сестра Рэтчет - когда будет продолжение сериала-рекордсмена Netflix
11:19
Новые Fallout, DOOM и другие игры Bethesda не выйдут на PS5 — источник Видео
11:11
Зеленый чай улучшает память и кожу: топ-5 преимуществ для здоровья Видео
Реклама
11:06
Макрон объявил войну исламистам во Франции из-за убийства учителя чеченцем Видео
11:06
Мошенник украл с карты 140 тыс. гривен на лечение ребенка: девочка умерла Видео
10:31
МВД Беларуси назвало протестующих фашистами и раскрыло план борьбы с ними Видео
10:25
Почему женщин сильно тянет к сладкому: названа причина Видео
10:10
Пашинян назвал условие завершения войны в Нагорном Карабахе Видео
10:06
Переборщила: о чем говорит беспрецедентное заявление посла США мнение
09:59
Жена и сын экс-премьера Гройсмана заразились коронавирусом
09:50
Танці з зірками 2020 - что было в 8 выпуске 18 октября Видео
09:48
Из-за коронавируса умер ребенок в Ивано-Франковской области – Степанов Видео
09:30
Ученый разъяснил, какие болезни "дарит" повторное заражение коронавирусом Видео
09:30
"Не только морковь": американский врач назвал продукты для здоровых глаз Видео
09:25
Стало известно, пойдут ли дети в школу с ноября
09:17
Гороскоп на 19 октября для всех: награда за риск и "разрывная" ссора Видео
09:10
Сколько людей Covid-19 заразил за сутки в Киеве - свежие данные
09:00
"Сердце перестает биться": врач рассказала о "синдроме разбитого сердца" и рисках Видео
Реклама
09:00
В Армении допустили военную победу Азербайджана в Нагорном Карабахе Видео
08:58
Евросоюз осудил срыв перемирия в Нагорном Карабахе Видео
08:46
Цельнозлаковые vs цельнозерновые: диетологи назвали более полезный продукт Видео
08:23
Зачем Зеленскому марихуана мнение
08:09
В Украине обновили зоны карантина: полный список городов и новых правил
07:59
Алиев сделал заявление о новых завоеваниях в Нагорном Карабахе Видео
07:35
Навальный жестко раскритиковал Трампа: в чем причина Видео
07:07
В Минздраве объяснили, что делать, если в больнице требуют деньги за лечение Covid-19 Видео
06:56
Почему опрос Зеленского – не такая уж и плохая идея мнение
06:33
Врач развенчал популярный миф о лечении коронавируса народными методами Видео
05:57
Самые опасные дни октября: 9-дневная магнитная буря станет сильнейшей за годы Видео
05:29
Не только для ленивого воскресенья: в моду пришли чудесные платья-свитера - фото Фото
05:06
Что приводит к нищете каждый из знаков Зодиака Видео
04:30
"Картина апокалипсиса": эксперт предупредила о катастрофах из-за глобального изменения климата Видео
03:59
Диетолог назвала самые безопасные сладости: сколько можно съесть Видео
03:04
Война за Карабах: военный эксперт назвал единственное условие перемирия Видео
02:15
Гороскоп на 20 октября для всех: вознаграждение за улыбку и укрощение болезней Видео
01:37
В Чехии водометами и газом разогнали протест против карантина: фоторепортаж Фото Видео
01:34
Можно ли заразиться Covid-19 в самолете: в Пентагоне оценили риски
00:55
Время "страшного" маникюра на Хэллоуин 2020 настало: модные идеи и фото Фото
Реклама
00:03
Танці з зірками 2020 8 выпуск: кто покинул шоу 18 октября Видео
18 октября, воскресенье
23:44
Опубликованы фото чудовищных последствий засухи в Крыму Фото Видео
23:25
В Украине зафиксирована самая короткая здоровая жизнь в Европе
22:55
Коронавирус в Украине ускорил темп - за сутки выявили еще более 5200 больных Видео
22:50
В Харькове активисты требуют декоммунизировать колбасу
22:28
В Минздраве рассказали, когда в Украину доставят препарат от коронавируса Видео
22:00
"Летописец Путина" раскрыл "секрет", как президента берегут от Covid-19
21:52
Волонтеры в белых накидках: озвучены детали о формате опроса Зеленского Фото Видео
21:32
В НБУ поведали, как банки перенесли удар коронавируса
21:03
Синоптики удивили прогнозом погоды на понедельник
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять