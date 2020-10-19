Макрон объявил войну исламистам во Франции из-за убийства учителя чеченцем

Эммануэль Макрон объявил войну исламистам / Reuters

Жестокое убийство учителя под Парижем подняло на уши французские власти. Президент Эммануэль Макрон заявил, что исламисты не будут спать спокойно во Франции.

Об этом Макрон сообщил на заседании Совета обороны, которое состоялось в связи с убийством преподавателя истории под Парижем, сообщает BFMTV.

По информации, президент Франции твердо высказался о пропагандистах исламизма.

"Исламисты не будут спать спокойно во Франции", - сказал Макрон.

Сообщается, что в ходе заседания было принято решение усилить систему безопасности в школах по всей стране. Кроме того, решено, что во Франции повысят внимание к проверке сообщений в соцсетях.

В частности, в соцсетях уже обнаружили более 20 сообщений в поддержку убийцы педагога. Их авторы будут привлечены к ответственности. Также отмечается, что с сегодняшнего дня начнутся проверки авторов 80 сообщений, которые выразили симпатию нападающему на преподавателя.

Кроме того, как сообщает Reuters со ссылкой на источники в профсоюзе полиции, власти Франции намерены выслать из страны 231 предполагаемого экстремиста.

Отмечается, что глава французского МВД Жеральд Дарманен направил соответствующее поручение местным властям.

По словам собеседников агентства, 180 лиц, которых планируют депортировать, сейчас находятся в заключении, остальные будут задержаны в ближайшее время.

Отметим, 18-летний чеченец родом из Москвы назвал убитого "псом Макрона" и выложил фото его головы в Twitter. Он был застрелен при задержании. При себе у мужчины был нож, рядом с ним нашли винтовку.

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