Макрон прямо сказал, что должен сделать Лукашенко

Президент Франции подчеркнул, что восхищается мужеством белорусов, принимающих участие в протестах.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что лидер Беларуси Александр Лукашенко должен добровольно покинуть президентское кресло.
Об этом Макрон рассказал в интервью газете Le Journal du Dimanche, его цитирует DW.
По словам Макрона, у Лукашенко кризис власти.
"Это кризис власти, авторитарной власти, которая не может принять логику демократии и пытается удержаться при помощи силы. Очевидно, что Лукашенко должен уйти", — сказал президент Франции.
В то же время Макрон подчеркнул, что восхищается мужеством белорусов, принимающих участие в протестах.
"Они понимают риск, на который идут, выходя каждую неделю по выходным на демонстрации, и все-таки они продолжают это делать, стремясь вдохнуть жизнь в столь давно подавляемую в этой стране демократию", — сказал французский президент.
Он добавил, что особенного уважения заслуживают женщины — участницы протестов.
Президентство Лукашенко – о чем говорилось ранее:
- В среду, 23 сентября, во Дворце Независимости в Минске состоялась церемония инаугурации президента Беларуси Александра Лукашенко. После чего США, Канада, Германия, Словакия, Литва и Латвия заявили, что не признали Лукашенко президентом Беларуси.
- 14 августа Центральная избирательная комиссия Беларуси огласила окончательные итоги президентских выборов. По официальным данным, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов (4 661 075 человек), его основной оппонент Светлана Тихановская - 10,1% (588 622 человека).
- 9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. После оглашения предварительных результатов тысячи жителей Беларуси вышли на акции протеста, произошли кровавые столкновения с силовиками.