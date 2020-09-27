Макрон прямо сказал, что должен сделать Лукашенко

Макрон заявил, что Лукашенко должен уйти / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что лидер Беларуси Александр Лукашенко должен добровольно покинуть президентское кресло.

Об этом Макрон рассказал в интервью газете Le Journal du Dimanche, его цитирует DW.

По словам Макрона, у Лукашенко кризис власти.

"Это кризис власти, авторитарной власти, которая не может принять логику демократии и пытается удержаться при помощи силы. Очевидно, что Лукашенко должен уйти", — сказал президент Франции.

В то же время Макрон подчеркнул, что восхищается мужеством белорусов, принимающих участие в протестах.

"Они понимают риск, на который идут, выходя каждую неделю по выходным на демонстрации, и все-таки они продолжают это делать, стремясь вдохнуть жизнь в столь давно подавляемую в этой стране демократию", — сказал французский президент.

Он добавил, что особенного уважения заслуживают женщины — участницы протестов.

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