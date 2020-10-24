Макрону требуется лечение психических расстройств - Эрдоган

Эрдоган заявил, что Макрону нужно лечиться / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подверг критике за высказывания об исламе французского коллегу Эммануэля Макрона и выступил с утверждением, что лидер Франции нуждается в лечении психических расстройств.

"Какие проблемы у этого человека по имени Макрон с исламом и мусульманами? Что можно сказать главе государства, демонстрирующему неподобающее отношение к миллионам жителей своей страны, которые исповедуют иную религию? Макрону требуется лечение психических расстройств", - заявил Эрдоган в субботу, 24 октября, сообщает Daily Sabah.

Он также отметил, что обыски в мечети - наподобие тех, что недавно прошли в Берлине, - являются проявлением исламофобии, признаком враждебности по отношению к мусульманскому миру и, соответственно, к Турции.

"Европейский фашизм перешел на новый уровень и направлен против собственных граждан", - заявил Эрдоган.

Отметим, президент Франции Эммануэль Макрон после убийства учителя под Парижем выступил с большой речью на тему борьбы с сепаратизмом во Франции, сообщив, что соответствующий законопроект, направленный на укрепление республиканских ценностей, будет представлен 9 декабря. В рамках борьбы с исламским сепаратизмом французские власти намерены обратить особое внимание на обучение детей.

Макрон также высказал идею о необходимости создать вместе с Советом мусульман Франции организацию, которая позволит построить "просвещенный ислам" в стране. По его словам, необходимо освободить ислам во Франции от иностранного влияния и усилить контроль за финансированием мечетей.

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