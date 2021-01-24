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"Мало людей": у Путина нервно отреагировали на масштабные протесты из-за Навального

24 января 2021, 16:39
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Акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального не были массовыми, считает Дмитрий Песков.

Протесты в России 23 января 2021 года в поддержку Алексея Навального
Протесты в России 23 января 2021 года в поддержку Алексея Навального / Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал масштабные акции протеста, которые прошли накануне во многих городах РФ.

Как заявил в интервью телеканалу Россия 1, акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального не были массовыми.

"Сейчас будут многие говорить, что на незаконные акции вышло много людей. Нет, вышло мало людей, много людей голосуют за Путина. И много людей голосовало за поправки в Конституцию", — сказал он.

По мнению Пескова, если сопоставить цифры и сравнить число людей, голосовавших за президента и поправки в Конституцию, и тех, кто вышел на митинги, можно увидеть, "насколько это мало людей". "Хотя это тоже граждане России", — добавил Песков.

Он отметил, что уважительно относится ко всем точкам зрения, однако "категорически против участия в незаконных акциях". "Потому что иной оценки там быть не может — это нарушение закона", — заявил представитель Путина.

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Митинги в России:

  • 18 января российский оппозиционер Алексей Навальный был арестован Химкинским городским судом на 30 суток. Его арестовали на следующий день после возвращения в Россию и задержания в аэропорту Шереметьево.
  • В тот же день Навальный записал видеообращение, в котором подверг критике российские власти и призвал россиян выйти на митинги в его поддержку.
  • 23 января во многих городах РФ состоялись массовые акции на которые вышли десятки тысяч людей, в ходе которых произошли ожесточенные столкновения с силовиками. По итогу стало известно о задержании более 3,2 тысяч человек, сообщалось о десятках пострадавших протестующих и полицейских.
новости России Дмитрий Песков протесты в России
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