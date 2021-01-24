"Мало людей": у Путина нервно отреагировали на масштабные протесты из-за Навального

Протесты в России 23 января 2021 года в поддержку Алексея Навального / Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал масштабные акции протеста, которые прошли накануне во многих городах РФ.

Как заявил в интервью телеканалу Россия 1, акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального не были массовыми.

"Сейчас будут многие говорить, что на незаконные акции вышло много людей. Нет, вышло мало людей, много людей голосуют за Путина. И много людей голосовало за поправки в Конституцию", — сказал он.

По мнению Пескова, если сопоставить цифры и сравнить число людей, голосовавших за президента и поправки в Конституцию, и тех, кто вышел на митинги, можно увидеть, "насколько это мало людей". "Хотя это тоже граждане России", — добавил Песков.

Он отметил, что уважительно относится ко всем точкам зрения, однако "категорически против участия в незаконных акциях". "Потому что иной оценки там быть не может — это нарушение закона", — заявил представитель Путина.

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Митинги в России: