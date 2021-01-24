"Мало людей": у Путина нервно отреагировали на масштабные протесты из-за Навального

Акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального не были массовыми, считает Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал масштабные акции протеста, которые прошли накануне во многих городах РФ.
Как заявил в интервью телеканалу Россия 1, акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального не были массовыми.
"Сейчас будут многие говорить, что на незаконные акции вышло много людей. Нет, вышло мало людей, много людей голосуют за Путина. И много людей голосовало за поправки в Конституцию", — сказал он.
По мнению Пескова, если сопоставить цифры и сравнить число людей, голосовавших за президента и поправки в Конституцию, и тех, кто вышел на митинги, можно увидеть, "насколько это мало людей". "Хотя это тоже граждане России", — добавил Песков.
Он отметил, что уважительно относится ко всем точкам зрения, однако "категорически против участия в незаконных акциях". "Потому что иной оценки там быть не может — это нарушение закона", — заявил представитель Путина.
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Митинги в России:
- 18 января российский оппозиционер Алексей Навальный был арестован Химкинским городским судом на 30 суток. Его арестовали на следующий день после возвращения в Россию и задержания в аэропорту Шереметьево.
- В тот же день Навальный записал видеообращение, в котором подверг критике российские власти и призвал россиян выйти на митинги в его поддержку.
- 23 января во многих городах РФ состоялись массовые акции на которые вышли десятки тысяч людей, в ходе которых произошли ожесточенные столкновения с силовиками. По итогу стало известно о задержании более 3,2 тысяч человек, сообщалось о десятках пострадавших протестующих и полицейских.