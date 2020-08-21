Марш на Минск: в Беларуси анонсировали новые масштабные акции протеста

Протесты в Беларуси / GettyImages

Белорусская оппозиция заявила о подготовке новых масштабных акций протеста, которые пройдут на выходных.

Как говорится в сообщении оппозиционного белорусского телеграм-ресурса Баста!, на улицах Минска "будет очень много людей".

"Лидеры бастующих рабочих и предпринимателей объявили о Марше на Минск", - отмечается в сообщении.

Также подчеркивается, что люди будут собираться в спальных районах и организованно идти в центр Минска.

Организаторы марша просят жителей Минска помочь в обеспечении подвоза воды и продуктов, изготовлении и распространении печатных материалов, а также организации ночлега для приезжих участников акций протеста.

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Напомним, после выборов президента в Беларуси тысячи жителей, не согласных с итогами, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками, разгорелся политический кризис.

От Лукашенко требуют уйти в отставку, в городах проходят самые массовые в постсоветское время акции протеста, ряд ключевых промышленных предприятий объявили о забастовке.