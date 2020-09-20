Марш справедливости в Минске: силовики начали паковать активистов на улицах

Силовики ходят по дворам и задерживают людей на улицах

В воскресенье, 20 сентября, оппозиция Беларуси намерена провести новую политическую акцию Марш справедливости. Силовики, ранее оцепившие центр Минска, уже начали задерживать активистов.

Как сообщает Telegram-канал издания TUT.BY, на Немиге пару сотен человек собрались с флагами района у моста. Немного постояв, они двинулись в сторону торгового центра Galleria Minsk. На своем маршруте они встретили силовиков, которым удалось задержать несколько активистов.

Силовики задерживают активистов в Беларуси

Силовики задерживают активистов в Беларуси

Кроме того, задержаны люди возле бизнес-центра Роял плаза. Силовики ходят по дворам.

Также из сообщения Telegram-канала BelaNews стало известно, что в Минске уже ограничили работу мобильного интернета. Оператор сотовой связи А1 подтверждает эту информацию, ссылаясь на распоряжение властей.

По информации Telegram-канала Выборы. Беларусь, в ходе протестов задержан журналист Белсат.Читайте такжеТихановская готовит новый удар: в Беларуси анонсировали масштабные протесты