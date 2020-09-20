Марш справедливости в Минске: силовики начали паковать активистов на улицах

Режим Лукашенко пытается помешать оппозиции проводить новую акцию.
В воскресенье, 20 сентября, оппозиция Беларуси намерена провести новую политическую акцию Марш справедливости. Силовики, ранее оцепившие центр Минска, уже начали задерживать активистов.
Как сообщает Telegram-канал издания TUT.BY, на Немиге пару сотен человек собрались с флагами района у моста. Немного постояв, они двинулись в сторону торгового центра Galleria Minsk. На своем маршруте они встретили силовиков, которым удалось задержать несколько активистов.
Кроме того, задержаны люди возле бизнес-центра Роял плаза. Силовики ходят по дворам.
Также из сообщения Telegram-канала BelaNews стало известно, что в Минске уже ограничили работу мобильного интернета. Оператор сотовой связи А1 подтверждает эту информацию, ссылаясь на распоряжение властей.
По информации Telegram-канала Выборы. Беларусь, в ходе протестов задержан журналист Белсат.Читайте такжеТихановская готовит новый удар: в Беларуси анонсировали масштабные протесты
- Напомним, в субботу, 19 сентября, в Минске прошел женский марш. Силовики жестко задерживали участниц и не позволяли проводить мероприятие.
- В МВД заявили о 430 задержанных активистах в субботний день протестов. Подавляющее большинство – из Минска.
- Среди задержанных была и сотрудница посольства Королевства Великобритании Инна Ромашевская.