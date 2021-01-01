Маршруты смерти: опубликованы данные о поездках "отряда отравителей" из ФСБ

Стали известны данные о поездках группы убийц-отравителей из ФСБ.
Обнародованы данные о поездках сотрудников ФСБ России, которых идентифицировали как отравителей российского оппозиционера Алексея Навального.
Информация о перемещениях членов отряда ФСБ сведена в таблицы и доступна по ссылке Google Docs, сообщил журналист расследовательской группы Bellingcat Христо Грозев в Twitter.
Отметим, что по каждому из предполагаемых отравителей Фролову, Осипову, Кудрявцеву, Кривощекову, Швецу и другим собраны данные об их поездках на поездах и самолетах, указаны даты, пункты отправления и назначения.
Грозев сообщил, что в обнародованных таблицах отсутствуют две поездки, по которым ведутся расследования.
Отметим, что на публикацию уже отреагировал российский оппозиционер Алексей Навальный.
"Таблица поездок группы убийц-отравителей из ФСБ. Ищите совпадения с таинственными необъяснимыми смертями", - написал он в Twitter.
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Саморазоблачение ФСБ:
- Напомним, ранее Навальный поговорил с одним из участников его отравления сотрудником ФСБ Константином Кудрявцевым.
- В разговоре собеседник оппозиционера говорит о том, что участники операции "обрабатывали" внутреннюю поверхность нижнего белья Навального, "чтобы не было следов там, ничего такого".
- В ответ на вопрос, почему тот все-таки выжил, собеседник Навального говорит: "Вот видите, стечение обстоятельств… Это тот самый такой вот плохой фактор, который в нашей работе, да, может быть".
- Кудрявцев связал это с действиями врачей скорой и посадкой самолета.