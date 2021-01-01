Маршруты смерти: опубликованы данные о поездках "отряда отравителей" из ФСБ

Журналисты вывели на чистую воду убийц из ФСБ / youtube.com

Обнародованы данные о поездках сотрудников ФСБ России, которых идентифицировали как отравителей российского оппозиционера Алексея Навального.

Информация о перемещениях членов отряда ФСБ сведена в таблицы и доступна по ссылке Google Docs, сообщил журналист расследовательской группы Bellingcat Христо Грозев в Twitter.

Отметим, что по каждому из предполагаемых отравителей Фролову, Осипову, Кудрявцеву, Кривощекову, Швецу и другим собраны данные об их поездках на поездах и самолетах, указаны даты, пункты отправления и назначения.

Грозев сообщил, что в обнародованных таблицах отсутствуют две поездки, по которым ведутся расследования.

Отметим, что на публикацию уже отреагировал российский оппозиционер Алексей Навальный.

"Таблица поездок группы убийц-отравителей из ФСБ. Ищите совпадения с таинственными необъяснимыми смертями", - написал он в Twitter.

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