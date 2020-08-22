"Маскировочная тактика": всплыли неожиданные детали эвакуации Навального из РФ

Эвакуация Алексея Навального из РФ / Фейсбук К.Ярмыш

В распространенной информации по поводу вывоза отравленного российского оппозиционера Алексея Навального из РФ в Германию была сознательно допущена неточность.

Об этом идет речь в материале немецкого издания Bild.

Журналисты утверждают, что посадка самолета, на котором в Берлин был доставлен Навальный, по соображениям безопасности была заявлена в другом аэропорту германской столицы — Шёнефельде.

Отмечается, что изначально, согласно данным портала Flightradar, спецборт должен был приземлиться в Шёнефельде, но самолет сел в итоге в военной части другого аэропорта — Тегель.

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Как рассказали источники Bild, это была "сознательная маскировочная тактика" с целью дезинформации, которая была запущена по соображениям безопасности.

Напомним, 20 августа Навальный возвращался в Москву из Томска, в полете ему стало плохо, самолет экстренно сел в Омске.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон выразили озабоченность по поводу состояния здоровья Навального. Они заявили, что требуют провести расследование обстоятельств его заболевания.

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Отмечается, что Навальный мог собирать материал для расследования о депутатах из партии Путина.