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"Масштаб этой слежки потрясает воображение": Яшин рассказал, как "пасли" Навального

23 августа 2020, 15:56

По ходу оперативного сопровождения были установлены все контакты Навального, какой картой он расплачивался, в каком номере отеля останавливался.

Навальный
За Навальным следили спецслужбы / Reuters

За российским оппозиционером Алексеем Навальным, который в тяжелом состоянии находится в клинике "Шарите" в Германии, следили, и реальный масштаб этой слежки потрясает воображение. Об этом заявил муниципальный депутат московского района Красносельский Илья Яшин, и пообещал направить депутатский запрос директору ФСБ.

Об этом Яшин написал на своей странице в Фейсбуке.

"Московский комсомолец" опубликовал большой материал о том, как спецслужбы сопровождали Навального в его поездке по Сибири. Статья преподносится как эксклюзив, основанный на источниках в силовых структурах. Зачем эти сливы понадобились ФСБ? Похоже, имитируют бурное расследование: взяли смывы и пробы воздуха в местах, где останавливался Алексей, забрали чеки в магазинах, где он что-то покупал. Но любопытно тут другое. По факту, источники МК раскрыли реальный масштаб слежки за Навальным, который потрясает воображение", - возмутился политик.

По его словам, также скрытое наружное наблюдение установили за машиной Навального.

"Причиной называется то, что властям не было известно, куда именно он планировал ехать. Нормальный такой повод для слежки, да? Видимо, он заранее должен был согласовать свой маршрут в приемной ФСБ. Уточняется, что по ходу оперативного сопровождения были установлены все контакты Навального, какой картой он расплачивался, в каком номере отеля останавливался и даже "вычислена его конспиративная квартира", - пишет Яшин.

По этой причине Яшин решил публично задать несколько вопросов руководству ФСБ.

"Главный вопрос — какого черта вообще происходит? Почему сотрудники спецслужб осуществляют слежку за оппозиционным политиком? С какой стати легальная предвыборная деятельность в России контролируется силовыми структурами? Осознают ли руководители силовых структур, что они организовали политический сыск, который прямо запрещен Конституцией? И еще один вопрос: если вы так плотно контролировали Навального, то как же получилось, что он в итоге лежит в коме?" — перечислил свои вопросы к ФСБ Яшин.

Как известно, Алексей Навальный 20 августа попал в реанимацию больницы Омска после того, как ему стало плохо в самолете. Оппозиционера подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Потом стало известно, что он впал в кому.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждала, что политик отравлен, и ответственность за отравление лежит на российском президенте Владимире Путине.

Читайте также"Здесь лежит враг Путина": немецкие СМИ показали, где лечат НавальногоНапомним, ранее руководитель сети региональных штабов оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков заявил, что основатель "Билайна" Борис Зимин оплатил рейс самолета с реанимационным оборудованием, после чего в сети начался ажиотаж.

"Мы отдельно должны сказать спасибо Борису Зимину и фонду семьи Зиминых, оплативших рейс самолета с реанимационным оборудованием (и ожидание самолета в Омске, пока решался вопрос о транспортировке). И правительству Германии, и лично канцлеру Меркель, обеспечивших международную поддержку, помогавших с решением огромного количества вопросов бюрократии и безопасности", — написал он в своем телеграм-канале.

Алексей Навальный Илья Яшин слежка ФСБ
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