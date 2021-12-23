Массовая ревакцинация от коронавируса продлевает пандемию - ВОЗ

Неравное распределение вакцин в мире"стоило многих жизней" / Фото Reuters

Общие программы ревакцинации от коронавируса в богатых странах могут затянуть мировую борьбу с COVID-19. Такое заявление 22 декабря озвучил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус.

Он отметил, что "подавляющее большинство госпитализаций и смертей приходится на людей, которые не прошли вакцинацию, а не на людей, которые не прошли ревакцинацию". При этом примерно 20% ежедневных прививок от COVID-19 - это ревакцинация, передает The Associated Press.

По словам главы ВОЗ, несмотря на то, что в этом году вакцины спасли много жизней, их неравное распределение "стоило многих жизней". Так, в 2021 году от осложнений коронавируса скончались 3,5 миллиона человек.

Ранее Гебреисус призвал ввести до конца года мораторий на ревакцинацию для здоровых людей, чтобы противостоять неравномерному распределению вакцин в мире.

"Программы общей ревакцинации, скорее всего, продлят пандемию, а не положат ей конец", — сказал глава ВОЗ.

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Гебреисус добавил, что ему "откровенно трудно понять", что три четверти медицинских работников в Африке остаются невакцинированными.

"Если мы не вакцинируем весь мир... Я не думаю, что мы сможем положить конец этой пандемии", — отметил он.

Глава ВОЗ подчеркнул, что приоритетом богатых государств должно быть сокращение смертности и помощь всем странам в достижении минимальных целей вакцинации.

Отметим, в конце октября 2021 в Воз не исключали, что пандемия коронавируса продлится на год дольше, чем нужно. Причина - медленная вакцинация в бедных странах.

Когда закончится пандемия

В ноябре директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге рассказал, когда можно будет заявить об окончании пандемии COVID-19. По его словам, это произойдет, если система здравоохранения не будет перегружена. Клюге добавил, что "мы должны научиться жить с вирусом".

Тем временем американский миллиардер и основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс назвал сроки окончания пандемии коронавируса. По его словам, это случится, когда смертность от коронавируса и общий уровень инфицирования достигнут средних показателей сезонного гриппа. Если точнее, то планируется, что такой результат будет к середине 2022 года.

Эпидемиологи прогнозируют, что пандемия коронавируса может завершиться в некоторых странах в 2022 году. В частности, речь идет о США, Великобритании, Португалии и Индии. Жители этих стран будут иметь определенное сочетание высокого уровня вакцинации и естественного иммунитета, а COVID может перейти в форму сезонной болезни.

Эксперты одного из крупнейших банков мира JP Morgan также соглашаются, что Новый 2022 год ознаменует окончание пандемии коронавируса и полное восстановление мировой экономики.

13 декабря глава Министерства здравоохранения Германии Карл Лаутербах заявил, что в ближайшие годы человечество не сможет полностью победить коронавирус. По его словам, это связано с постоянными мутациями COVID-19, однако вакцинация способна обеспечить защиту.

21 декабря во Всемирной организации здравоохранения заявили, что Новый год 2022 может стать годом прекращения пандемии коронавируса. Надежды возлагаются на разработку вакцин второго и третьего поколения, а также на дальнейшее развитие противомикробных препаратов и других инноваций. Эксперты ВОЗ предположили, что заболевание COVID-19 станет относительно легким, и его можно будет легко предотвратить и лечить.

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