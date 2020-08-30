Массовые митинги в Беларуси: активисты у здания КГБ дали отпор силовикам

Белорусы вышли на акции протеста в день рождения Лукашенко/ Соцсети

Сегодня, 30 августа, в Беларуси проходят массовые акции протеста – Марш Мира и независимости. В рамках мероприятия случилась стычка активистов с силовиками, в ходе которой правоохранители пытались задержать демонстрантов, однако это им не удалось.

Об этом сообщает ТАСС.

По информации корреспондента издания, силовики в штатском пытались задержать протестующих. Однако активистам на помощь пришли другие митингующие и отбили их у силовиков.

Правоохранители вынуждены были сесть в автомобили и уехать.

Кроме того, как утверждают авторы Telegram-канала Мая краіна Беларусь, участники протестных акций обходят выставленные линии блокировки силовиков.Читайте такжеНакануне массовых акций в Беларуси Путин позвонил Лукашенко: о чем говорили

Напомним, официальные белорусские власти начали с утра стягивать в центр Минска силовиков и автозаки. Согласно сведениям местных средств массовой информации, в белорусской столице начались задержания протестующих.

Тем временем в Минске начали отключать интернет. Абоненты мобильных операторов жалуются на сбои в работе сети – сайты либо очень медленно открываются, либо и вовсе закрыты для просмотра.

Ранее в белорусской оппозиции призвали официальный Минск мирно передать власть народу и назвали условия переговоров с избранным по версии ЦИК Беларуси президентом Александром Лукашенко.