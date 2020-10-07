Массовые отставки и захват телеканалов: журналистка рассказала о хаосе в Кыргызстане

Президент Сооронбай Жээнбеков вряд ли контролирует ситуацию в Кыргызстане, считает Анна Копушенко.
После резонансных событий, связанных с протестами в Бишкеке и захватом парламента, Кыргызстан погрузился в настоящий хаос. По всей стране протестующие заставляют глав местных органов власти подавать заявления об отставке, появляются сообщения о захвате телеканалов и государственных предприятий.
Об этом рассказала местная журналистка Анна Копушенко в эфире телеканала Украина 24.
По ее словам, ситуация нестабильная не только в столице Кыргызстана – Бишкеке – но и по всей стране. Помимо сообщений о захвате предприятий и государственных телеканалов, есть информация о том, что в республике протестующие заставляют глав регионов и городов подавать в отставку.
"Они сами пишут заявления. Но если к ним приходит толпа людей, как они могут не написать заявление? К ним приходит много людей и говорят – если вы с народом, пишите. У них нет выбора. Если они не будут писать заявления, их, скорее всего, побьют", - отметила Копушенко, добавляя, что среди оппозиционных партий нет единства и четкой стратегии действий.Читайте такжеПрезидент Кыргызстана заявил о готовности вести переговоры с оппозицией
Журналистка утверждает, что местные жители по причине кризиса власти и хаоса в стране, пытаются объединяться, чтобы сохранить бизнес и обеспечить себе безопасность. Ночью такие дружины патрулируют города.
"Поэтому сейчас граждане сами организовываются в народные дружины, пытаясь сохранить какие-то здания, все, что принадлежит бизнесу. МВД тоже подключается к таким дружинам. Ночью самая главная задача у этих людей – охранять города, чтобы не было погромов", - подчеркнула Копушенко.
События в Кыргызстане
- После объявление предварительных результатов парламентских выборов, в Бишкеке 5 октября под руководством оппозиции состоялась акция протеста против итогов избирательного процесса.
- Протест перерос в беспорядки, в ходе которых протестующие попытались осуществить штурм Белого дома, где работает парламент страны и глава государства. Пробраться к зданию им не удалось – милиция применила силу и разогнала активистов.
- Однако спустя несколько часов, в ночь на 6 октября, участники протестной акции захватили Белый дом и подожгли здание. Далее они направились в СИЗО Госкомитета национальной безопасности, откуда освободили бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева, который находился в заключении с августа прошлого года.
- Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков заявил о попытке захвата власти в стране и призвал участников протестов соблюдать закон.
- На фоне кризиса подали в отставку премьер-министр страны Кубатбек Боронов и спикер парламента Дастан Джумабеков.
- Центральная избирательная комиссия приняла решение о непризнании выборов в парламент состоявшимися.