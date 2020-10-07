Массовые отставки и захват телеканалов: журналистка рассказала о хаосе в Кыргызстане

Протестующие заставляют глав регионов и городов подавать в отставку - журналистка / Reuters

После резонансных событий, связанных с протестами в Бишкеке и захватом парламента, Кыргызстан погрузился в настоящий хаос. По всей стране протестующие заставляют глав местных органов власти подавать заявления об отставке, появляются сообщения о захвате телеканалов и государственных предприятий.

Об этом рассказала местная журналистка Анна Копушенко в эфире телеканала Украина 24.

По ее словам, ситуация нестабильная не только в столице Кыргызстана – Бишкеке – но и по всей стране. Помимо сообщений о захвате предприятий и государственных телеканалов, есть информация о том, что в республике протестующие заставляют глав регионов и городов подавать в отставку.

"Они сами пишут заявления. Но если к ним приходит толпа людей, как они могут не написать заявление? К ним приходит много людей и говорят – если вы с народом, пишите. У них нет выбора. Если они не будут писать заявления, их, скорее всего, побьют", - отметила Копушенко, добавляя, что среди оппозиционных партий нет единства и четкой стратегии действий.Читайте такжеПрезидент Кыргызстана заявил о готовности вести переговоры с оппозицией

Журналистка утверждает, что местные жители по причине кризиса власти и хаоса в стране, пытаются объединяться, чтобы сохранить бизнес и обеспечить себе безопасность. Ночью такие дружины патрулируют города.

"Поэтому сейчас граждане сами организовываются в народные дружины, пытаясь сохранить какие-то здания, все, что принадлежит бизнесу. МВД тоже подключается к таким дружинам. Ночью самая главная задача у этих людей – охранять города, чтобы не было погромов", - подчеркнула Копушенко.

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