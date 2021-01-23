Массовые задержания, драки и кровь: чем завершились акции протеста в России

В России завершились акции в поддержку Навального / Reuters

В России 23 января завершились акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Как сообщают российские СМИ, в Москве, все улицы и площади, где собирались протестующие сейчас пустые, а протестующие сейчас остались в основном в прилегающих дворах.

Так, в районе изолятора Матросская тишина, где в данный момент находится под стражей Алексей Навальный, никого не осталось, ОМОН также уходит.

Отмечается, что это было последнее место, где происходили столкновения с полицией и задержания в столице.

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В свою очередь правозащитники уже заявили о более 2700 задержанных на сегодняшних протестах по всей России. Больше всего задержанных в Москве – более тысячи человек, причем из них более 300 – несовершеннолетние.

В Санкт-Петербурге задержали почти 400 человек, в других городах России – от нескольких человек до нескольких десятков задержанных.

По подсчетам, 23 января на улицы российской столицы вышли более 20 тысяч человек, а по оценке корреспондентов агентства Reuters, протестующих было около 40 тысяч.

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Протесты в России - о чем ранее сообщал Главред:

18 января российский оппозиционер Алексей Навальный был арестован Химкинским городским судом на 30 суток. Его арестовали на следующий день после возвращения в Россию и задержания в аэропорту Шереметьево.

В тот же день Навальный записал видеообращение, в котором подверг критике российские власти и призвал россиян выйти на митинги в его поддержку.

23 января люди в разных городах России вышли на акции протеста в поддержку Навального. В ходе массовых акций протеста задержаны более двух тысяч человек.

После жестоких столкновений в центре Москвы, протестующие отправились к СИЗО Матросская тишина, где содержится оппозиционер Алексей Навальный.