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Массовые задержания, драки и кровь: чем завершились акции протеста в России

23 января 2021, 23:14
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В России почти 3 тысячи задержанных.

В России завершились акции в поддержку Навального / Reuters

В России 23 января завершились акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Как сообщают российские СМИ, в Москве, все улицы и площади, где собирались протестующие сейчас пустые, а протестующие сейчас остались в основном в прилегающих дворах.

Так, в районе изолятора Матросская тишина, где в данный момент находится под стражей Алексей Навальный, никого не осталось, ОМОН также уходит.

Отмечается, что это было последнее место, где происходили столкновения с полицией и задержания в столице.

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В свою очередь правозащитники уже заявили о более 2700 задержанных на сегодняшних протестах по всей России. Больше всего задержанных в Москве – более тысячи человек, причем из них более 300 – несовершеннолетние.

В Санкт-Петербурге задержали почти 400 человек, в других городах России – от нескольких человек до нескольких десятков задержанных.

По подсчетам, 23 января на улицы российской столицы вышли более 20 тысяч человек, а по оценке корреспондентов агентства Reuters, протестующих было около 40 тысяч.

  • В Москве на акции протеста в поддержку Алексея Навального задержаны сотни человек Reuters
  • В Москве на акции протеста в поддержку Алексея Навального задержаны сотни человек Reuters
  • В Москве на акции протеста в поддержку Алексея Навального задержаны сотни человек Reuters
  • В Москве на акции протеста в поддержку Алексея Навального задержаны сотни человек Reuters
  • В Москве на акции протеста в поддержку Алексея Навального задержаны сотни человек Reuters
  • В Москве на акции протеста в поддержку Алексея Навального задержаны сотни человек Reuters
  • В Москве на акции протеста в поддержку Алексея Навального задержаны сотни человек Reuters
  • В Москве на акции протеста в поддержку Алексея Навального задержаны сотни человек Reuters
  • В Москве на акции протеста в поддержку Алексея Навального задержаны сотни человек Reuters

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Протесты в России - о чем ранее сообщал Главред:

  • 18 января российский оппозиционер Алексей Навальный был арестован Химкинским городским судом на 30 суток. Его арестовали на следующий день после возвращения в Россию и задержания в аэропорту Шереметьево.
  • В тот же день Навальный записал видеообращение, в котором подверг критике российские власти и призвал россиян выйти на митинги в его поддержку.
  • 23 января люди в разных городах России вышли на акции протеста в поддержку Навального. В ходе массовых акций протеста задержаны более двух тысяч человек.
  • После жестоких столкновений в центре Москвы, протестующие отправились к СИЗО Матросская тишина, где содержится оппозиционер Алексей Навальный.

Почему задержали Навального

У Алексея Навального есть условный срок - 3,5 года с испытательным сроком 5 лет. Его политик получил по обвинению в хищениях в фирмах Ив Роше.

Срок должен быть заканчиваться 30 декабря 2020. По российскому законодательству условный осужденный должен с определенной периодичностью отмечаться по месту регистрации.

До своего отравления, когда оппозиционер был здоров и находился в России, он не пришел на регистрацию шесть раз:

  • 13 января,
  • 27 января,
  • 3 февраля,
  • 16 марта,
  • 6 июля,
  • 17 августа.

Несмотря на это, жена Навального получила разрешение на его транспортировку в Германию, когда он находился в коме.

Как сообщают СМИ, во время лечения у российских правоохранителей претензий к Навальному не возникало. Вопросы начали появляться после 12 октября, когда его выписали из клиники Шарите.

Однако Навальный продолжал пребывать в Германии. За два дня до окончания его испытательного срока ФСИН отправила Навальному предупреждение: если до 29 декабря 2020 года, он не приедет, то служба может попросить заменить условный срок на реальный.

Несмотря на предупреждение, оппозиционер не прибыл в Россию. После чего ФСИН, согласно закону, 30 декабря объявила Навального в розыск.

Дальнейшую меру пресечения Навальному определит суд. До заседания, которое пока намечено на 29 января, он будет находиться под стражей.

Навальный новости протесты в России
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