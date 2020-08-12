"Кричал, просил о помощи": в Беларуси умер задержанный во время протестов

Спасти жизнь парня не удалось - фото Reuters

В Беларуси в больнице города Гомель скончался парень, который ранее был задержан во время акции протеста.

Об этом сообщает Onliner.

По информации источников, мужчина 1995 года рождения был задержан 10 августа и по решению суда отправлен под административный арест. Уже после суда ему стало плохо, он был госпитализирован. Спасти его не смогли.

Смерть наступила в ночь на 12 августа. По предварительной информации, она не связана с задержанием.

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По информации Радио Свобода, молодой человек не принимал участия в протестах. Силовики задержали его, когда он ехал в воскресенье на свидание к девушке. Парня вытащили из транспорта и посадили в автозак. Матери белорус успел написать только СМС о задержании.

У погибшего были проблемы с сердцем. Когда парень находился в закрытом автомобиле на очередь в СИЗО, ему стало плохо.

"Он кричал, просил о помощи ... И конвой подумал, что он неадекватен и завез в психиатрическую больницу. Там опытный врач понял, что проблемы не с психикой... Ему вызвали бригаду медиков и перевезли в ближайшую больницу. Но Сашу (погибшего парня - ред.) не спасли, потому что, как мне сказали, его привезли в состоянии клинической смерти", - рассказала мать парня.

Ранее сообщалось, что волонтеров организации Восток SOS Константина Реуцкого и Евгения Васильева задержали в ходе событий, связанных с массовыми протестами в Беларуси. Не исключено, что причиной задержания стала их съемка событий, при которых силовики арестовывали одного из протестующих. В данный момент украинцы не выходят на связь.

Напомним, Литва, Латвия и Польша призвали власти Беларусь начать переговоры с представителями гражданского общества. Если конфликт не будет урегулирован, режим Лукашенко ожидают санкции.