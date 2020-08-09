Майдан в Беларуси: в РФ дали неожиданный прогноз

После выборов в Беларуси возможен Майдан, считает Алексей Венедиктов / spring96.org

В Беларуси остается большая вероятность Майдана, заявил известный российский журналист Алексей Венедиктов.

В интервью на Эхо Москвы он напомнил о своем последнем интервью с Александром Лукашенко.

"Две новации, что я уже почувствовал летом. Первое – что часть элиты, – не военной (с военными не встречался), – которая была с Лукашенко с самого начала, начинает задаваться вопросом. И, собственно говоря, и оба главных кандидата – и господин Цепкало, с которым я не смог встретиться, его не было в стране… У нас стояла встреча, но мы по графику не попали. Я запросил встречу. Он согласился. Но он не был в стране. И господин Бабарико. Они все из команды Лукашенко", - подчеркнул он.

Журналист также считает, что команда власти в Беларуси уже не монолитная и там идут дискуссии, что делать.

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"И вторая была в том, что люди готовы к улице, молодежь в первую очередь. Поэтому сама по себе улица не удивила. Не удивил отход части команды и то, что она выставляет свои кандидатуры на выборах. Но объемы улицы удивили. Все-таки таких объемов особенно не в Минске", - добавил Венедиктов.

Напомним, в Беларуси стал известен план оппозиции, который планируют применить, если победу на выборах президента одержит действующий глава государства Александр Лукашенко.