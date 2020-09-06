УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Медики назвали причину снижения смертности от коронавируса

6 сентября 2020, 22:00

Распространение опасного китайского коронавируса в более низких дозах снижает число погибших и количество госпитализаций.

коронавирус,вакцина
Медики поведали, от чего зависит смертность от коронавируса / Reuters

Распространение опасного китайского коронавируса в более низких дозах снижает число погибших и количество госпитализаций, хотя ежедневное число случаев заболевания остается высоким.

Об этом сообщает Daily Mail.

Из-за социального дистанцирования инфицированный передает только следы COVID-19 другому человеку, поэтому "инфекционная доза" вируса становится ниже.

Поскольку инфицированный больной получит меньшее количество вируса, его симптомы могут быть не такими серьезными – как при ветряной оспе. Это могло бы объяснить, почему рост случаев заболевания не привел к росту смертности. Однако медики подчеркнули, что COVID-19 еще недостаточно изучен, чтобы определить, является ли он дозозависимым.

По мнению доктора Элизабетты Гроппелли, вирусолога из Лондонского университета Святого Георгия, при воздействии меньшего количества вируса, заражается меньшее количество клеток в организме.

"Поэтому у вашей иммунной системы есть время, чтобы дать ответ. Если вы заразите сразу много клеток, вы уже начинаете с обратного пути", – сказала медик.

Она добавила, что на данный момент нет особо достоверных данных по COVID-19, но это выглядит логично. Аналогичную закономерность ученые заметили во время пандемии испанского гриппа в 1918 году.

Также анализ гриппа H1N1 в 2010 году показал, что вторая волна ударила по более бедным общинам, живущим в более тесных условиях. У них были большие дозы заражения, и многие тысячи людей умерли.

"Возраст и другие болезни играют огромную роль. Но если бы мне пришлось заразиться этим коронавирусом, я бы хотела получить наименьшую возможную дозу, потому что это означало бы более высокую вероятность того, что мое тело получит контроль над инфекцией", – отметила Гроппелли.

Пандемия коронавируса – о чем говорилось ранее:

  • Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн сообщил, что агрессивность коронавируса уменьшится только через год. По словам эксперта, вирусу не выгодно вызывать тяжелое заболевание и убивать своего носителя, поскольку он не сможет передаваться дальше.
  • Китайский коронавирус снова взялся за три европейские страны. В частности, во Франции, Италии и Испании зафиксированы рекордные вспышки заражения.
  • Вирусолог Анатолий Альшейн заявил, что новый штамм коронавируса, который недавно был обнаружен в Индонезии, более летальный, он отличается чрезмерной кровожадностью.
  • Инфекционист и стратег Вадим Аристов предупредил, что осенью в Украине будет всплеск эпидемии коронавируса COVID-19, может возрасти не только заболеваемость, но и летальность.

коронавирус коронавирус карта коронавирус симптомы заражение болезнь
Сейчас вы просматриваете новость «Медики назвали причину снижения смертности от коронавируса». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

22:00
Медики назвали причину снижения смертности от коронавируса
21:36
Жевал пакет с сахаром: в Одессе мать закрыла 3-летнего малыша на несколько дней
21:32
Отравление Навального: Германия приняла решение по обмену информацией с Россией Видео
21:20
Танці з зірками 2020 смотреть онлайн 2 выпуск - 6 сентября Видео
20:55
На Донбассе боевики вновь открывали огонь, есть погибший Видео
20:50
В Минске титушки Лукашенко с дубинками жестко задерживали людей Фото Видео
20:31
"Это фантасмагория": Кулеба высказался о "союзном государстве" с Беларусью
20:05
В МИД Британии отравление Навального сравнили с гангстерами Видео
19:53
"Нечистая совесть": Чехия поставила Лукашенко жесткое требование Видео
19:28
"Оно мне не надо": Зеленский-старший отреагировал на присвоение стипендии
19:14
Путин превращает РФ в Донбасс из-за падающего рейтинга – журналист
19:08
Столкновения и задержания в Минске: у дворца Лукашенко распылили газ Видео
18:52
Кравчук поведал, станут ли обстрелы на Донбассе основанием для срыва перемирия Видео
18:29
Шойгу оценил полет ядерных B-52 США над Украиной с отработкой удара по РФ Видео
18:20
Жена Навального жестко ответила на инициативу лечения от доктора из РФ Видео
17:58
Женатый топ-чиновник закрутил роман с украинской "дамой с собакой из Уханя" Видео
17:42
Экономика Украины падает в пропасть - Fitch Rating
17:20
Отравление Навального: эксперт дал неожиданную оценку "боевой смеси" Новичка Видео
16:51
В центре Минска собрались более 100 тысяч человек: что известно о задержанных Видео
16:47
В Беларуси снова рухнул мобильный интернет Видео
16:07
Перемирие на Донбассе сорвано: в штабе ООС сделали заявление Видео
15:59
На Донбассе погибли двое бойцов ОС: в ВСУ рассказали подробности Видео
15:34
Лукашенко может не вернуться в Минск после встречи с Путиным - журналист Видео
15:23
Бронетехника и кордоны ОМОНа: в Минске протестующие окружают дворец Лукашенко Видео
15:22
В МИД Германии назвали условие санкционного удара по Северному потоку-2 Видео
14:57
В Днепре в супермаркете заметили голую покупательницу
14:46
Авторитетный вирусолог рассказал, когда закончится пандемия коронавируса Видео
14:34
Украина пересмотрит ассоциацию с Евросоюзом: в МИД назвали дату и причину Видео
14:25
"С утра засадил": Ефремов рассказал, что делал в день смертельного ДТП Видео
13:57
Ученые назвали возраст, когда все люди становятся несчастными Видео
13:45
Держать сцепку: как в Минске протестующие дают отпор "карателям" Видео
13:37
У Кравчука рассказали, чем обернется заявление Пушилина в адрес армии Украины Видео
12:55
Угрозы "ДНР" открыть огонь: что происходит на опорниках ВСУ под Горловкой Видео
12:40
"Разорвало на части": в ДТП под Киевом погибли парень и девушка
12:37
Бывший адвокат Трампа рассказал, чем Путин поразил Трампа Видео
12:31
Коронавирус и выборы: в ЦИК рассказали, что ждет избирателей Видео
12:16
Гороскоп для всех на 7 сентября: кто получит счастливый шанс Видео
12:15
Москва жестко ответила Берлину по ситуации с Навальным Видео
11:42
Новые протесты в Минске: улицы оцеплены, в город стягивают военную технику Видео
11:37
Минздрав изменил правила оказания помощи больным Covid-19 Видео
11:35
"Если тебя бьют – бей в ответ": Кулеба раскрыл будущее отношений Украины и Беларуси Видео
11:20
Инфекционист рассказал об эпидемическом сепаратизме в Украине Видео
10:59
Посол Украины в ФРГ назвал отравление Навального ударом в лицо Меркель Видео
10:57
Почему белорусские протесты нельзя ругать за "пророссийскость" мнение
10:46
В Литве раскритиковали ЕС из-за Беларуси и сделали Брюсселю предупреждение Видео
10:07
Немецкий токсиколог назвал главный вопрос в отравлении Навального Видео
10:05
Оккупанты "ЛНР" намерены оставить Луганщину без воды: названа причина Видео
09:21
Выход Германии из Северного потока-2: в Берлине сделали предупреждение оппонентам Видео
09:16
Гороскоп всех знаков Зодиака на 6 сентября: кому откроются новые горизонты Видео
08:40
Тихановская назвала условие изменения Конституции Беларуси Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять