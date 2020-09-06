Медики назвали причину снижения смертности от коронавируса

Распространение опасного китайского коронавируса в более низких дозах снижает число погибших и количество госпитализаций.
Распространение опасного китайского коронавируса в более низких дозах снижает число погибших и количество госпитализаций, хотя ежедневное число случаев заболевания остается высоким.
Об этом сообщает Daily Mail.
Из-за социального дистанцирования инфицированный передает только следы COVID-19 другому человеку, поэтому "инфекционная доза" вируса становится ниже.
Поскольку инфицированный больной получит меньшее количество вируса, его симптомы могут быть не такими серьезными – как при ветряной оспе. Это могло бы объяснить, почему рост случаев заболевания не привел к росту смертности. Однако медики подчеркнули, что COVID-19 еще недостаточно изучен, чтобы определить, является ли он дозозависимым.
По мнению доктора Элизабетты Гроппелли, вирусолога из Лондонского университета Святого Георгия, при воздействии меньшего количества вируса, заражается меньшее количество клеток в организме.
"Поэтому у вашей иммунной системы есть время, чтобы дать ответ. Если вы заразите сразу много клеток, вы уже начинаете с обратного пути", – сказала медик.
Она добавила, что на данный момент нет особо достоверных данных по COVID-19, но это выглядит логично. Аналогичную закономерность ученые заметили во время пандемии испанского гриппа в 1918 году.
Также анализ гриппа H1N1 в 2010 году показал, что вторая волна ударила по более бедным общинам, живущим в более тесных условиях. У них были большие дозы заражения, и многие тысячи людей умерли.
"Возраст и другие болезни играют огромную роль. Но если бы мне пришлось заразиться этим коронавирусом, я бы хотела получить наименьшую возможную дозу, потому что это означало бы более высокую вероятность того, что мое тело получит контроль над инфекцией", – отметила Гроппелли.
Пандемия коронавируса – о чем говорилось ранее:
- Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн сообщил, что агрессивность коронавируса уменьшится только через год. По словам эксперта, вирусу не выгодно вызывать тяжелое заболевание и убивать своего носителя, поскольку он не сможет передаваться дальше.
- Китайский коронавирус снова взялся за три европейские страны. В частности, во Франции, Италии и Испании зафиксированы рекордные вспышки заражения.
- Вирусолог Анатолий Альшейн заявил, что новый штамм коронавируса, который недавно был обнаружен в Индонезии, более летальный, он отличается чрезмерной кровожадностью.
- Инфекционист и стратег Вадим Аристов предупредил, что осенью в Украине будет всплеск эпидемии коронавируса COVID-19, может возрасти не только заболеваемость, но и летальность.