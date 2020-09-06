Медики назвали причину снижения смертности от коронавируса

Медики поведали, от чего зависит смертность от коронавируса / Reuters

Распространение опасного китайского коронавируса в более низких дозах снижает число погибших и количество госпитализаций, хотя ежедневное число случаев заболевания остается высоким.

Об этом сообщает Daily Mail.

Из-за социального дистанцирования инфицированный передает только следы COVID-19 другому человеку, поэтому "инфекционная доза" вируса становится ниже.

Поскольку инфицированный больной получит меньшее количество вируса, его симптомы могут быть не такими серьезными – как при ветряной оспе. Это могло бы объяснить, почему рост случаев заболевания не привел к росту смертности. Однако медики подчеркнули, что COVID-19 еще недостаточно изучен, чтобы определить, является ли он дозозависимым.

По мнению доктора Элизабетты Гроппелли, вирусолога из Лондонского университета Святого Георгия, при воздействии меньшего количества вируса, заражается меньшее количество клеток в организме.

"Поэтому у вашей иммунной системы есть время, чтобы дать ответ. Если вы заразите сразу много клеток, вы уже начинаете с обратного пути", – сказала медик.

Она добавила, что на данный момент нет особо достоверных данных по COVID-19, но это выглядит логично. Аналогичную закономерность ученые заметили во время пандемии испанского гриппа в 1918 году.

Также анализ гриппа H1N1 в 2010 году показал, что вторая волна ударила по более бедным общинам, живущим в более тесных условиях. У них были большие дозы заражения, и многие тысячи людей умерли.

"Возраст и другие болезни играют огромную роль. Но если бы мне пришлось заразиться этим коронавирусом, я бы хотела получить наименьшую возможную дозу, потому что это означало бы более высокую вероятность того, что мое тело получит контроль над инфекцией", – отметила Гроппелли.

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