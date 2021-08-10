Медики развенчали один из популярных мифов о коронавирусе

Коллективного иммунитета от коронавируса нет / Daniel Foster / flickr.com/

Ученые сделали сенсационное заявление о том, что коллективный иммунитет к COVID-19 - это всего лишь мифическое понятие. Причиной этому являются новые штаммы коронавируса, в частности Дельта, заявил директор Oxford Vaccine Group, профессор Эндрю Поллард, пишет Evening Standart.

Профессор уверен, что кампания вакцинации от коронавируса не должна строиться вокруг идеи достижения коллективного иммунитета.

"Мы точно знаем, что этотштамм Дельта, по-прежнему будет инфицировать людей, которые были вакцинированы, и это действительно означает, что каждый, кто все еще не вакцинировался, в любой момент заразится вирусом", - сказал он.

Поллард отметил, что вакцины могут "затормозить" процесс передачи коронавируса, но пока они не могут остановить его распространение полностью.

"Я думаю, что с этим вариантом (Дельта - ред.) мы находимся в ситуации, когда коллективный иммунитет невозможен, потому что он все еще заражает вакцинированных людей", - пояснил профессор.

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Он также предупредил, что может появиться такой штамм коронавируса, который, возможно, даже лучше будет передаваться среди вакцинированных людей.

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"Это еще одна причина не строить программу вакцинации вокруг коллективного иммунитета", - добавил Поллард.

Штамм коронавируса Дельта - о чем ранее писал Главред:

Последние научные исследования показали наибольшую эффективность от Дельта-штамма коронавируса двух вакцин – Pfizer и Moderna. Они - лучшего качества, заявил председатель комиссии по биобезопасности и биологической защите при Совете национальной безопасности и обороны, академик НАН Украины Сергей Комисаренко.

Штамм коронавируса Дельта может стать конечной точкой коронавирусной инфекции, заявил профессор Нориджской медицинской школы Университета Восточной Англии Пол Хантер. Британский ученый уверен, что худшая часть пандемии COVID-19 может быть уже позади.

Врач из штата Луизиана в США Джо Кантер назвал основные симптомы штамма коронавируса Дельта. По его словам, признаки индийского штамма COVID-19 можно легко спутать с сезонной аллергией. В частности, вакцинированные от коронавируса люди, которые получили положительный результат на COVID-19, сообщали о чихании как о симптоме болезни.