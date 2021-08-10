УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Медики развенчали один из популярных мифов о коронавирусе

10 августа 2021, 23:29
Прослушать новость
Остановить

Профессор уверен, что кампания вакцинация от коронавируса не должна строиться вокруг идеи достижения коллективного иммунитета.

коронавирус
Коллективного иммунитета от коронавируса нет / Daniel Foster / flickr.com/

Ученые сделали сенсационное заявление о том, что коллективный иммунитет к COVID-19 - это всего лишь мифическое понятие. Причиной этому являются новые штаммы коронавируса, в частности Дельта, заявил директор Oxford Vaccine Group, профессор Эндрю Поллард, пишет Evening Standart.

Профессор уверен, что кампания вакцинации от коронавируса не должна строиться вокруг идеи достижения коллективного иммунитета.

"Мы точно знаем, что этотштамм Дельта, по-прежнему будет инфицировать людей, которые были вакцинированы, и это действительно означает, что каждый, кто все еще не вакцинировался, в любой момент заразится вирусом", - сказал он.

Поллард отметил, что вакцины могут "затормозить" процесс передачи коронавируса, но пока они не могут остановить его распространение полностью.

"Я думаю, что с этим вариантом (Дельта - ред.) мы находимся в ситуации, когда коллективный иммунитет невозможен, потому что он все еще заражает вакцинированных людей", - пояснил профессор.

Реклама

Он также предупредил, что может появиться такой штамм коронавируса, который, возможно, даже лучше будет передаваться среди вакцинированных людей.

Читайте такжеМожно спутать с сезонной аллергией: врач назвал основные симптомы штамма коронавируса Дельта

"Это еще одна причина не строить программу вакцинации вокруг коллективного иммунитета", - добавил Поллард.

Штамм коронавируса Дельта - о чем ранее писал Главред:

Последние научные исследования показали наибольшую эффективность от Дельта-штамма коронавируса двух вакцин – Pfizer и Moderna. Они - лучшего качества, заявил председатель комиссии по биобезопасности и биологической защите при Совете национальной безопасности и обороны, академик НАН Украины Сергей Комисаренко.

Штамм коронавируса Дельта может стать конечной точкой коронавирусной инфекции, заявил профессор Нориджской медицинской школы Университета Восточной Англии Пол Хантер. Британский ученый уверен, что худшая часть пандемии COVID-19 может быть уже позади.

Врач из штата Луизиана в США Джо Кантер назвал основные симптомы штамма коронавируса Дельта. По его словам, признаки индийского штамма COVID-19 можно легко спутать с сезонной аллергией. В частности, вакцинированные от коронавируса люди, которые получили положительный результат на COVID-19, сообщали о чихании как о симптоме болезни.

иммунитет коронавирус коронавирус в мире коронавирус иммунитет
Сейчас вы просматриваете новость «Медики развенчали один из популярных мифов о коронавирусе». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Названы привычки, которые провоцируют деменциюНазваны привычки, которые провоцируют деменцию Выстрел себе в голову: чем страшен новый ракетный комплекс Путина "Сармат"Выстрел себе в голову: чем страшен новый ракетный комплекс Путина "Сармат" Бизнес стал отдавать предпочтение "золотому матрасу"Бизнес стал отдавать предпочтение "золотому матрасу" Путину удалось из криворожского парня сделать последовательного бандеровцаПутину удалось из криворожского парня сделать последовательного бандеровца "Тухлыми яйцами закидают": Ани Лорак жестко "разнесли" в сети за предстоящий концерт в Одессе"Тухлыми яйцами закидают": Ани Лорак жестко "разнесли" в сети за предстоящий концерт в Одессе

Последние новости

23:50

Назначен спецпосланник США по Северному потоку-2

23:29

Медики развенчали один из популярных мифов о коронавирусе Видео

23:27

Приметы на 11 августа: что нельзя делать на Рождество Николая Чудотворца Видео

22:56

"Крым - это Украина": Блинкен резко отреагировал на агрессию России

22:29

Профессиональные патриоты каждый день выискивают своих жертв мнение

Реклама
22:24

Скандальный дрифт с Alyona Alyona: прокуратура изъяла автомобили Видео

21:42

Губернатор штата Нью-Йорк уходит в отставку после громкого скандала

21:29

"Милашка": Юля Зайка похвасталась фигурой в соблазнительном купальнике

21:08

Погода в Украине резко поменяется: страну атакует опасная жара Видео

21:04

Подчитано, на сколько времени сокращает жизнь одна выкуренная сигарета

20:49

Скандал Украины на Олимпиаде-2020: стало известно, кто поехал вместо тренеров в Токио Видео

20:25

Дима Коляденко признался, что ходил сдавать анализы из-за секса с Ириной Билык

20:25

В Одессе на пляже люди купились и загоряли рядом с трупом

20:01

На Олимпиаде в Токио победил Вятрович мнение

20:00

Названы самые популярные вузы и специальности среди бюджетников Видео

19:37

В Киеве после прививки от коронавируса Moderna скончалась женщина - глава Национальной медпалаты Видео

19:25

Ученые определили, какая доза алкоголя полезна для сердца

19:14

Названа вакцина от коронавируса, которая точно позволит предотвратить смерть Видео

19:08

Для недопущения монополизации рынка электроэнергии нужно уменьшить максимальный лот до 2-5 МВт – эксперт

18:36

Во Львове извращенец приставал к девушке на остановке, никто не реагировал Видео

Реклама
18:35

"Атака" на Беларусь для свержения Лукашенко: Минск предупредил США, Канаду и Британию об ударе Видео

18:22

Alyona Alyona впервые высказалась о скандальной съемке на Софийской площади Видео

18:07

Дочь Немцова разделась на горячем селфи перед зеркалом

17:54

Гороскоп на сегодня 10 августа для всех знаков Зодиака: происки недругов, хаос или простуда Видео

17:49

Рождество Николая Чудотворца: традиции и запреты праздника, молитва святому и поздравления

17:45

Украинским пенсионерам пообещали доплаты в 300 гривен: кто получит Видео

17:25

Солист группы Чай вдвоем подал в суд на Монеточку за плагиат - у певицы ответили Видео

17:17

Контрудар из-за ядерного оружия в Крыму: Украина готова разместить силы ПВО США на своей территории

17:12

Месси официально перешел в новый клуб из Барселоны Видео

16:43

"На украинском, курица!": Ницой жестко проехалась по украинским спортсменам Видео

16:31

Фабрику "Юнайтед Табако" налоговики называют крупнейшим производителем контрафактных сигарет в Украине – журналист

16:19

День Независимости Украины 2021 - что посмотреть на 1+1 на праздники

16:15

Имя Ирина: значение, счастливый день и совместимость с другими

16:09

После увольнения Юрика набсовет может препятствовать реформированию "Укрзализныци" - СМИ

16:07

Могли биться за Украину: как украинцы Долгопят, Бакши и Голядкина стали чемпионами для других стран

16:05

МИД Украины вызвало "на ковер" белорусского дипломата из-за оскорблений Лукашенко Видео

15:41

"Опасный купальник": Леся Никитюк засветила грудь под слишком открытым нарядом

15:22

Опрос показал, какие партии украинцы хотят видеть в Раде: лидируют 4 политсилы

15:18

Скандал с фото Магучих: Креминь оценил объятия украинки с россиянкой на Олимпиаде Видео

15:00

Жена была на заработках: мужчина в Ровенской области неоднократно зверски насиловал дочь Видео

Реклама
14:41

Секс в Одессе на 25 этаже попал на глаза соседей: снимали и участники события, и очевидцы

14:19

После пекла врежет похолодание: украинцев предупредили о резком изменении погоды Видео

14:15

Выговский вместо Крищенко: СМИ узнали о назначении нового главы полиции Киева Видео

14:14

Создатели Крепостной объяснили, зачем заменили актрису главной роли

13:58

В Киеве врач отказал из-за денег в срочной помощи ребенку: подробности скандала Видео

13:55

В Днепре будут поощрять спортсменов парусного спорта: в горсовете рассказали подробности

13:51

Еще один удар: Евросоюз ввел новые санкции против режима Лукашенко

13:44

Очистка рек с помощью камыша: школьницу с Херсонщины Викторию Панченко признали гением в США Видео

13:38

Вера Брежнева без лифчика засветила гибкие формы в откровенном наряде

13:35

Лукашенко ждет, что Киев позвонит и что-то попросит мнение

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять