Медведев получил осложнения после интимной операции/ Reuters

У заместителя главы Совета Безопасности РФ и бывшего российского президента Дмитрия Медведева проявились новые проблемы со здоровьем из-за интимной операции, которую ему сделали год назад.

Об этом рассказал телеграм-канал Generall SVR. Но отмечается, что серьезной угрозы они не несут.

У Медведева диагностировали двустороннюю гинекомастию. Эта болезнь означает увеличение размера грудных желез у мужчин, которое происходит за счет разрастания железистой ткани или формирования жировых отложений в области груди.

Видео дня

"Назначено лечение, прогноз благоприятный. Недуг появился на фоне алкоголизма и отказа от регулярного приема прописанных препаратов после орхиэктомии (операции по удалению одного из яичек – ред.), проведенной в прошлом году", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее Медведев сделал резкий выпад в адрес Зеленского из-за переговоров. Он заявил, что Россия якобы не заинтересована в переговорах с Украиной, так как лидер страны Владимир Зеленский "не вызывает доверия".

Также сообщалось, что Медведев "наехал" на Путина. Президент России Владимир Путин недавно отправил заместителя председателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева в оккупированный Луганск. После этого Медведев будто бы решил отомстить Путину за то, что тот публично поиздевался над ним.

Читайте также: