Мелания Трамп неожиданно изменила имидж и появилась на публике​

Первая леди США Мелания Трамп начала традиционную подготовку к празднованию Рождества в Белом доме.
Супруга действующего президента США Дональда Трампа Мелания Трамп удивила сменой имиджа.
Первая леди США на церемонии установки рождественской елки в Белом доме появилась в новом образе.
Мелания Трамп вышла в серо-черном пальто от Balenciaga, черных сапогах и длинных черных перчатках. Кроме того, Мелания изменила цвет волос, сделав окрашивание светлого тона.
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Несмотря на пандемию коронавируса, первая леди США продолжила давнюю традицию, и готовится к празднованию последнего Рождества в Белом доме.
Мелания Трамп - о чем ранее сообщал Главред:
- Мелания Трамп впервые отреагировала на результаты выборов в США. Первая леди констатировала, что американцы заслуживают честных выборов.
- Ряд западных СМИ сообщил, что Мелания Трамп ведет переговоры относительно соглашения о разводе, согласно которому Дональд Трамп среди прочего еще и отдаст их общему сыну Бэррону половину своего состояния.
Автор: Мария Тупик