Мелания Трамп неожиданно изменила имидж и появилась на публике​

Мелания Трамп неожиданно изменила имидж / Reuters

Супруга действующего президента США Дональда Трампа Мелания Трамп удивила сменой имиджа.

Первая леди США на церемонии установки рождественской елки в Белом доме появилась в новом образе.

Мелания Трамп вышла в серо-черном пальто от Balenciaga, черных сапогах и длинных черных перчатках. Кроме того, Мелания изменила цвет волос, сделав окрашивание светлого тона.

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Несмотря на пандемию коронавируса, первая леди США продолжила давнюю традицию​, и готовится к празднованию последнего Рождества в Белом доме.

Мелания Трамп - о чем ранее сообщал Главред: