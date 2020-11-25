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Мелания Трамп неожиданно изменила имидж и появилась на публике​

25 ноября 2020, 00:05

Первая леди США Мелания Трамп начала традиционную подготовку к празднованию Рождества в Белом доме.

Мелания Трамп неожиданно изменила имидж / Reuters

Супруга действующего президента США Дональда Трампа Мелания Трамп удивила сменой имиджа.

Первая леди США на церемонии установки рождественской елки в Белом доме появилась в новом образе.

Мелания Трамп вышла в серо-черном пальто от Balenciaga, черных сапогах и длинных черных перчатках. Кроме того, Мелания изменила цвет волос, сделав окрашивание светлого тона.

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Несмотря на пандемию коронавируса, первая леди США продолжила давнюю традицию​, и готовится к празднованию последнего Рождества в Белом доме.

  • Мелания Трамп Reuters
  • Мелания Трамп Reuters
  • Мелания Трамп Reuters
  • Мелания Трамп Reuters

Мелания Трамп - о чем ранее сообщал Главред:

  • Мелания Трамп впервые отреагировала на результаты выборов в США. Первая леди констатировала, что американцы заслуживают честных выборов.
  • Ряд западных СМИ сообщил, что Мелания Трамп ведет переговоры относительно соглашения о разводе, согласно которому Дональд Трамп среди прочего еще и отдаст их общему сыну Бэррону половину своего состояния.

новости США первая леди Мелания Трамп
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