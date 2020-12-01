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Мелания Трамп патриотично украсила Белый дом к Рождеству: фоторепортаж

1 декабря 2020, 01:05

Это последний праздник для жены президента в статусе первой леди.

  • Белый дом на Рождество Фото: FLOTUS/Twitter
  • Белый дом на Рождество Фото: FLOTUS/Twitter
  • Белый дом на Рождество Фото: FLOTUS/Twitter
  • Белый дом на Рождество Фото: FLOTUS/Twitter
  • Белый дом на Рождество Фото: FLOTUS/Twitter
  • Белый дом на Рождество Фото: FLOTUS/Twitter
  • Белый дом на Рождество Фото: FLOTUS/Twitter
  • Белый дом на Рождество Фото: FLOTUS/Twitter

Жена президента США Дональда Трампа, которого американцы не избрали на второй срок, в последний раз в статусе первой леди украсила Белый дом к предстоящим рождественским праздникам. Главной темой праздников Мелания Трамп выбрала словосочетание "Америка прекрасна".

Фотографии потрясающего убранства резиденции 50-летняя спутница главы государства обнародовала в своем Twitter.

На снимках можно рассмотреть рождественские елки, выстроившиеся в коридорах, а в одной комнате можно увидеть игрушечный поезд, движущийся вокруг стола, с надписью "Америка прекрасна".

"В это особое время года я рада отдать дань уважения величию нашей великой нации. Вместе мы прославляем эту землю, которую все с гордостью называем домом", — подписала она свой твит.

Мелания вместе с волонтерами деревья в холлах Белого дома украсила в традиционной цветовой гамме — красный, зеленый, серебряный и золотой.

Первая леди, как и обычно, появилась в стильном образе: золотой рубашке от Dries Van Noten за 1060 долларов, черной юбке-карандаше с высокой талией и туфлях на шпильках. В элегантном наряде она прогулялась среди пышно украшенных деревьев и продемонстрировала поделки, сделанные детьми из всех 50 штатов.

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