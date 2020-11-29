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Мелания Трамп решила откровенно рассказать о жизни в Белом доме в своей книге

29 ноября 2020, 12:36

Первая леди уже консультировалась по поводу написания книги.

Мелания Трамп
Мелания Трамп решила написать мемуары / Reuters

Первая леди США Мелания Трамп решила высказаться о наболевшем и написать мемуары о жизни в Белом доме.

"Мелания собирается написать свои мемуары о Белом доме. И это ее шанс заработать собственные деньги", — сообщает Page Six со ссылкой на источники.

Отмечается, что первая леди уже консультировалась по поводу написания книги.

Собеседник издания подчеркнул, что президент США Дональд Трамп поддержал ее начинание.

В издании отметили, что "после предательства Стефани Уинстон Волкофф, как в печатных материалах, так и на секретных лентах, история Мелании могла стоить больших денег".

Волкофф когда-то была лучшей подругой и советником Мелании. В сентябре Волкофф опубликовала откровенную книгу "Мелания и я".

Мелания раскритиковала Волкофф в эссе, опубликованном в прошлом месяце на веб-сайте Белого дома, назвав ее "нечестным авантюристом", который "цеплялся" за Меланию ради славы. Волкофф также выпустила смущающие записи разговоров с Меланией. Но Мелания ответила, что записи были "вырваны из контекста", а книга - "праздные сплетни".

Мелания Трамп – что о супруге Трампа сообщалось ранее:

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