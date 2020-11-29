Мелания Трамп решила откровенно рассказать о жизни в Белом доме в своей книге

Первая леди уже консультировалась по поводу написания книги.
Первая леди США Мелания Трамп решила высказаться о наболевшем и написать мемуары о жизни в Белом доме.
"Мелания собирается написать свои мемуары о Белом доме. И это ее шанс заработать собственные деньги", — сообщает Page Six со ссылкой на источники.
Отмечается, что первая леди уже консультировалась по поводу написания книги.
Собеседник издания подчеркнул, что президент США Дональд Трамп поддержал ее начинание.
В издании отметили, что "после предательства Стефани Уинстон Волкофф, как в печатных материалах, так и на секретных лентах, история Мелании могла стоить больших денег".
Волкофф когда-то была лучшей подругой и советником Мелании. В сентябре Волкофф опубликовала откровенную книгу "Мелания и я".
Мелания раскритиковала Волкофф в эссе, опубликованном в прошлом месяце на веб-сайте Белого дома, назвав ее "нечестным авантюристом", который "цеплялся" за Меланию ради славы. Волкофф также выпустила смущающие записи разговоров с Меланией. Но Мелания ответила, что записи были "вырваны из контекста", а книга - "праздные сплетни".
Мелания Трамп – что о супруге Трампа сообщалось ранее:
- Супруга действующего президента США Дональда Трампа Мелания Трамп удивила сменой имиджа.
- Мелания Трамп впервые отреагировала на результаты выборов в США. Первая леди констатировала, что американцы заслуживают честных выборов.
- Западные СМИ сообщили, что Мелания Трамп ведет переговоры относительно соглашения о разводе, согласно которому Дональд Трамп среди прочего еще и отдаст их общему сыну Бэррону половину своего состояния.