Меркель вмешалась в войну за Карабах и срочно поговорила с Алиевым и Пашиняном

Альтернативы мирному урегулированию карабахской проблемы не существует, уверена Ангела Меркель.
Боевые действия за Нагорный Карабах канцлер Германии Ангела Меркель обсудила с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Меркель выразила озабоченность сложившейся ситуацией и призвала лидеров Армении и Азербайджана прекратить военные действия в Нагорном Карабахе, сообщает РИА Новости.
Канцлер Германии обратилась к руководству соседних стран с просьбой посодействовать мирному урегулированию конфликта.
По ее словам, альтернативы мирному урегулированию карабахской проблемы не существует, а также заявила о необходимости вернуться к мирному процессу в рамках Минской группы ОБСЕ.
По словам Пашиняна, с начала обострения ситуации на границе с Азербайджаном Турция проявляет беспрецедентную активность в регионе. Пашинян призвал Меркель приложить "все усилия для обуздания агрессивного и деструктивного поведения Турции и недопущения ее вовлечения в регион".
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- 27 сентября, Армения и Азербайджан начали боевые действия в районе Нагорного Карабаха.
- Стороны обвинили друг друга во взаимных обстрелах, в результате которых есть погибшие.
- Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны противника, в котором погибли азербайджанские мирные жители.
История войны за Нагорный Карабах
- В начале 1990-х годов в результате вооруженного конфликта с Арменией и армянским населением Нагорного Карабаха Азербайджан утратил контроль над этой территорией.
- Режим прекращения огня между Арменией и самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республикой, с одной стороны, и Азербайджаном, с другой стороны, был установлен в мае 1994 года.