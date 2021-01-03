Мешок на голове, руки в наручниках: в Турции нашли мертвой украинку

25-летнюю украинку Кристину Новицкую нашли мертвой / Страна

В Турции убили украинку. 25-летнюю украинку Кристину Новицкую нашли мертвой в своем доме в курортном городке Мугла под Бодрумом.

Ее обнаружили сидящей на стуле с полиэтиленовым пакетом на голове и со скованными за спиной руками в наручниках. По данным следствия, она скончалась несколько дней назад, сообщает Страна.

Новицкая не выходила на связь с живущей в Украине матерью с 30 декабря, и 2 января женщина попросила соседей проверить, все ли в порядке с ее дочерью. Когда девушка не открыла двери, те позвонили в полицию, которая проникла в дом с помощью слесаря.

Украинка жила одна в коттеджном городке в районе Эскичешме возле Бодрума, где летом любят отдыхать знаменитости. Зимой же в тех краях довольно безлюдно, особенно во время эпидемии коронавируса и новогоднего карантина.

Соседом Новицкой оказался известный турецкий актер и телеведущий Альп Кирсан (у него апартаменты в том же коттеджном городке), который написал о трагедии с украинкой в своем Твиттере, и новость разошлась по всем турецким СМИ.

Правда, Кирсан назвал ее россиянкой, но в комментариях его поправили, уточнив, что Новицкая - гражданка Украины.

Свой твит актер сопроводил хэштегом #KadinaSiddet - "нет насилию против женщин".

По одной из версий, девушку мог убить бойфренд. Но рассматривают и другие версии.

Справка. Бодрум - район и город в провинции Мугла, на севере залива Гекова, напротив греческого острова Кос, примерно в 300 км к западу от Анталии. Население 155 815 человек, а постоянное население 31 000 жителей.

Ранее в городе Роттердам в Нидерландах нашли мертвой 39-летнюю украинку, которая была членом экипажа пришвартованного в порту круизного судна Regal Princess.