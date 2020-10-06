Международные эксперты раскрыли новые данные об отравлении Навального

Алексей Навальный / Reuters

Группа экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) ответила на запрос России по отравлению российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом идет речь в заявлении ОЗХО, размещенном на сайте организации.

В нем, в частности, подчеркивается, что ОЗХО в кратчайшие сроки приступит к расследованию ситуации с Алексеем Навальным.

Отмечается, что в ОЗХО готовы предоставить группу экспертов для расследования. Москву попросили дать дополнительные разъяснения по поводу типа запрашиваемой экспертизы.

"2 октября генеральный директор ОЗХО Фернандо Ариас ответил на этот запрос (со стороны России, - ред.) письмом на имя постоянного представителя Российской Федерации при ОЗХО. Ариас заверил власти Российской Федерации, что технический секретариат готов предоставить запрашиваемую экспертную помощь и что группа экспертов может быть готова к работе в короткие сроки", - отмечается в заявлении ОЗХО.

В нем также подчеркивается, что ОЗХО получила 1 октября соответствующий запрос от российской стороны.

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Ранее медицинские работники российского Омска опубликовали открытое письмо, в котором выразили несогласие со словами оппозиционера Алексея Навального и обвинениями с его стороны.