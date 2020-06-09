УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Умер водитель авто, в которое въехал пьяный Михаил Ефремов

9 июня 2020, 09:21

Мужчина умер в одной из московских клиник.

Ефремов
Умер водитель авто, в который въехал пьяный Михаил Ефремов / УНИАН

Сергей Захаров, бывший за рулем фургона, в который вечером в понедельник, 8 июня 2020 года на большой скорости врезался на внедорожнике Grand Cherokee пьяный актер Михаил Ефремов, скончался от полученных травм в одной из больниц столицы РФ.

Соответствующее сообщение опубликовал Telegram-канал Mash. "Сергей Захаров, пострадавший в аварии с Михаилом Ефремовым, скончался в больнице в отделении реанимации. Его смерть констатировали в 05:00", ‒ говорится в тексте.

Захарова накануне доставили в больницу с открытым переломом бедра, переломами ребер и закрытой черепно-мозговой травмой (как рассказали полицейские).

Напомним, ДТП произошло 8 июня около 21:45 по московскому времени на Смоленской площади. Ефремов на своем внедорожнике Grand Cherokee пересек двойную сплошную разметку, вылетел на встречную полосу и врезался в фургон Лада.

По факту смертельной автоаварии завели уголовное дело ‒ по части 2 статьи 264 Уголовного кодекса РФ (до 7 лет тюремного заключения).

Как рассказали очевидцы, Ефремов в момент аварии был крайне пьян ‒ едва стоял на ногах и с трудом разговаривал. Проведенная экспертиза подтвердила состояние опьянения актера. Из полиции Ефремова отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Однако, ввиду смерти Захарова, уголовное дело против актера может быть переквалифицировано на другую, более тяжкую статью (с наказанием до 12 лет лишения свободы).

Михаил Ефремов смерть ДТП новости России
Сейчас вы просматриваете новость «Умер водитель авто, в которое въехал пьяный Михаил Ефремов». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

10:22
Коронавирус в Украине 9 июня: за сутки еще почти 400 новых зараженных - обновлено
10:13
Два известных украинских журналиста представят ОРДЛО на переговорах по Донбассу
10:08
ДТП с Ефремовым - появились фото убитого Сергея Захарова
10:04
В Слуге народа назвали условие для отставки Авакова - СМИ
09:59
Дело MH-17: трибунал в Гааге приобщит к делу интервью Гиркина Гордону
09:21
Умер водитель авто, в которое въехал пьяный Михаил Ефремов
09:18
Коронавирус в Украине и мире: сколько людей заразились и умерли на 9 июня
09:13
Расовые проблемы станут причиной конца Америки мнение
09:00
Гороскоп всех знаков Зодиака на 9 июня: поддержка покровителей и серьезный штраф Видео
08:54
В Киеве закроют известную сеть пиццерий
08:51
Россия и США согласились на переговоры по новой ядерной сделке
08:24
Американские санкции забивают последний гвоздь в гроб Северного потока мнение
08:23
Хотел нарочно заразиться коронавивирусом - Зеленский Видео
08:20
Битва за Киев: кто станет следующим мэром столицы
07:41
Как после Второй мировой: Всемирный банк дал неутешительный прогноз о падении экономики
06:54
Кабмину Шмыгаля осталось недолго: каким будет новое правительство мнение
06:33
День Анастасии 2020 – поздравления от души и открытки для сердца
06:01
Что будет с долларом после получения Украиной транша МВФ - прогноз эксперта
05:48
Гороскоп всех знаков Зодиака на 10 июня: невероятные предложения и финансовый успех Видео
05:39
Между кирпичом и кобальтом: 6 восхитительных цветовых трендов на лето Фото
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять