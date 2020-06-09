Умер водитель авто, в которое въехал пьяный Михаил Ефремов

Умер водитель авто, в который въехал пьяный Михаил Ефремов / УНИАН

Сергей Захаров, бывший за рулем фургона, в который вечером в понедельник, 8 июня 2020 года на большой скорости врезался на внедорожнике Grand Cherokee пьяный актер Михаил Ефремов, скончался от полученных травм в одной из больниц столицы РФ.

Соответствующее сообщение опубликовал Telegram-канал Mash. "Сергей Захаров, пострадавший в аварии с Михаилом Ефремовым, скончался в больнице в отделении реанимации. Его смерть констатировали в 05:00", ‒ говорится в тексте.

Захарова накануне доставили в больницу с открытым переломом бедра, переломами ребер и закрытой черепно-мозговой травмой (как рассказали полицейские).

Напомним, ДТП произошло 8 июня около 21:45 по московскому времени на Смоленской площади. Ефремов на своем внедорожнике Grand Cherokee пересек двойную сплошную разметку, вылетел на встречную полосу и врезался в фургон Лада.

По факту смертельной автоаварии завели уголовное дело ‒ по части 2 статьи 264 Уголовного кодекса РФ (до 7 лет тюремного заключения).

Как рассказали очевидцы, Ефремов в момент аварии был крайне пьян ‒ едва стоял на ногах и с трудом разговаривал. Проведенная экспертиза подтвердила состояние опьянения актера. Из полиции Ефремова отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Однако, ввиду смерти Захарова, уголовное дело против актера может быть переквалифицировано на другую, более тяжкую статью (с наказанием до 12 лет лишения свободы).