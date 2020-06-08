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Российский актер Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы – видео

8 июня 2020, 23:13

У артиста заметили видимые признаки состояния алкогольного опьянения.

Михаил Ефремов
Михаил Ефремов в аварии не пострадал / Скриншот

Заслуженный артист России, известный актер Михаил Ефремов попал в аварию в центре Москвы на Смоленской площади. По предварительной информации, актер не справился с управлением и врезался в фургон.

По информации агентства Интерфакс, в понедельник вечером, 8 июня, Ефремов ехал по Садовому кольцу на своем автомобиле Гранд-Чероки, и, не справившись с управлением, врезался в фургон.

Сообщается, что Ефремов может находиться в состоянии алкогольного опьянения.

Telegram-канал Mash передает, что в данный момент врачи оказывают помощь пострадавшим в аварии.

Также сообщаются подробности аварии: Ефремов в нарушение ПДД совершил разворот на Смоленской площади и врезался в фургон. Актер задержан и дает показания полиции.

Медработники оказывают помощь пострадавшему водителю фургона.

Отмечается, что Ефремов пребывает в невменяемом состоянии. Актеру может грозить уголовная ответственность.

По данным журналистов, водитель фургона находится в тяжелом состоянии.

Очевидцы аварии утверждают, что Ефремов двигался на очень высокой скорости скорости. Момент аварии с нарушением Ефремовым двойной сплошной попал на камеру видеонаблюдения.

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