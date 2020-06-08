Российский актер Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы – видео

У артиста заметили видимые признаки состояния алкогольного опьянения.
Заслуженный артист России, известный актер Михаил Ефремов попал в аварию в центре Москвы на Смоленской площади. По предварительной информации, актер не справился с управлением и врезался в фургон.
По информации агентства Интерфакс, в понедельник вечером, 8 июня, Ефремов ехал по Садовому кольцу на своем автомобиле Гранд-Чероки, и, не справившись с управлением, врезался в фургон.
Сообщается, что Ефремов может находиться в состоянии алкогольного опьянения.
Telegram-канал Mash передает, что в данный момент врачи оказывают помощь пострадавшим в аварии.
Также сообщаются подробности аварии: Ефремов в нарушение ПДД совершил разворот на Смоленской площади и врезался в фургон. Актер задержан и дает показания полиции.
Медработники оказывают помощь пострадавшему водителю фургона.
Отмечается, что Ефремов пребывает в невменяемом состоянии. Актеру может грозить уголовная ответственность.
По данным журналистов, водитель фургона находится в тяжелом состоянии.
Очевидцы аварии утверждают, что Ефремов двигался на очень высокой скорости скорости. Момент аварии с нарушением Ефремовым двойной сплошной попал на камеру видеонаблюдения.
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