Михалок призвал переизбрать президента Беларуси

Сергей Михалок призвал провести новые выборы в Беларуси / УНИАН

Известный белорусский артист, лидер группы Brutto Nostra Сергей Михалок, которому ранее президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание "Заслуженного артиста Украины", заявил, что он и его коллектив не признают официальные результаты президентских выборов и не считают Лукашенко легитимным руководителем Беларуси.

Видеообращение артиста размещено в YouTube.

"Мы настаиваем на новых, честных, справедливых, демократических выборах", — сказал артист.

Сергей Михалок отметил, что лично он не доверяет профессиональным политикам и считает, что "хорошими кандидатами" будут те люди, которые на протяжении многих лет своими словами и поступками доказывали, что они являются патриотами Беларуси.

В качестве примера назвал Светлану Алексиевич, Лявона Вольского, Николая Халезина и Виталия Гуркова.

Также Михалок осудил насилие со стороны силовиков: по словам музыканта, те, кто поднял руку на свой народ, должен сидеть за решеткой.

Отметим, свое обращение Михалок начал с цитаты из стихотворения Янки Купалы "напрасно свистами нагаек запугать хотят тираны", а закончил своей песней "Грай".

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Как сообщает RT, Лукашенко-младший считает демонстрантов отнюдь не соперниками, но оппонентами.

"Вы знаете, надо взять себя в руки, подумать и прийти к правильному мнению. Хорошо, когда разные мнения, я не сторонник единого какого-то", — сказал он.