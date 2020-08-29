Михалок призвал переизбрать президента Беларуси

Также артист осудил насилие со стороны силовиков - по его словам, те, кто поднял руку на свой народ, должен сидеть за решеткой.
Известный белорусский артист, лидер группы Brutto Nostra Сергей Михалок, которому ранее президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание "Заслуженного артиста Украины", заявил, что он и его коллектив не признают официальные результаты президентских выборов и не считают Лукашенко легитимным руководителем Беларуси.
Видеообращение артиста размещено в YouTube.
"Мы настаиваем на новых, честных, справедливых, демократических выборах", — сказал артист.
Сергей Михалок отметил, что лично он не доверяет профессиональным политикам и считает, что "хорошими кандидатами" будут те люди, которые на протяжении многих лет своими словами и поступками доказывали, что они являются патриотами Беларуси.
В качестве примера назвал Светлану Алексиевич, Лявона Вольского, Николая Халезина и Виталия Гуркова.
Также Михалок осудил насилие со стороны силовиков: по словам музыканта, те, кто поднял руку на свой народ, должен сидеть за решеткой.
Отметим, свое обращение Михалок начал с цитаты из стихотворения Янки Купалы "напрасно свистами нагаек запугать хотят тираны", а закончил своей песней "Грай".
Читайте такжеТихановская рассказала, как Лукашенко заставят уйти с поста президента БеларусиНапомним, ранее старший сын президента Беларуси Виктор Лукашенко, который занимает пост первого вице-президента Национального олимпийского комитета, публично озвучил свое отношение к протестам и к отечественной оппозиции.
Как сообщает RT, Лукашенко-младший считает демонстрантов отнюдь не соперниками, но оппонентами.
"Вы знаете, надо взять себя в руки, подумать и прийти к правильному мнению. Хорошо, когда разные мнения, я не сторонник единого какого-то", — сказал он.