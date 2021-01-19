"Миллионы готовы действовать": в России разразились гневом из-за задержания Навального

Россияне шокированы арестом Навального - оппозиционер / Reuters

Арест политика Алексея Навального продемонстрировал намерение властей действовать крайне жестко и цинично. Россияне напуганы, однако миллионы и десятки миллионов людей недовольны ситуацией и готовы сделать ответный шаг.

Об этом заявил российский политик Геннадий Гудков в эфире телеканала Украина 24, комментируя взятие под стражу Навального.

В частности, он подверг жесткой критике суд и российскую власть, обвинив представителей правящего режима в захвате страны и управлении государством при помощи силы.

"Наверное, они сильно смеются, понимая, что они захватили страну и будут дальше удерживать власть исключительно силой сапога, не обращая внимания ни на какие нормы права. Власть России сейчас идет по пути беспредельщиков", - сказал Гудков, добавив, что власти действуют крайне цинично.Читайте такжеЖена Навального вступает в игру: эксперт оценил новый маневр против режима Путина

Также он считает, что такие действия со стороны властей являются безумными и наносят удар по имиджу президента РФ Владимира Путина. Государство демонстрирует намерения идти по пути террора.

"Я предположил еще несколько дней назад, что власть может выбрать домашний арест с ограничениями вроде пользования интернетом и так далее, но вижу, что она идет по пути абсолютного террора. Они специально показывают, что теперь будет так", - полагает оппозиционер.

Более того, политик добавил, что миллионы россиян в скором времени покажут свое недовольство.

"Россияне напуганы, шокированы, они спрятали головы в песок, но скоро вынырнут. Миллионы и десятки миллионов возмущены и готовы действовать. Я понимаю, что власть готовится воевать с народом, но не думаю, что ей это поможет", - подчеркнул Геннадий Гудков.

Алексей Навальный новости