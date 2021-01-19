УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"Миллионы готовы действовать": в России разразились гневом из-за задержания Навального

19 января 2021, 05:28
Прослушать новость
Остановить

По словам Геннадия Гудкова, задержание Навального показало, что российские власти идут по пути тотального террора.

Навальный
Россияне шокированы арестом Навального - оппозиционер / Reuters

Арест политика Алексея Навального продемонстрировал намерение властей действовать крайне жестко и цинично. Россияне напуганы, однако миллионы и десятки миллионов людей недовольны ситуацией и готовы сделать ответный шаг.

Об этом заявил российский политик Геннадий Гудков в эфире телеканала Украина 24, комментируя взятие под стражу Навального.

В частности, он подверг жесткой критике суд и российскую власть, обвинив представителей правящего режима в захвате страны и управлении государством при помощи силы.

"Наверное, они сильно смеются, понимая, что они захватили страну и будут дальше удерживать власть исключительно силой сапога, не обращая внимания ни на какие нормы права. Власть России сейчас идет по пути беспредельщиков", - сказал Гудков, добавив, что власти действуют крайне цинично.Читайте такжеЖена Навального вступает в игру: эксперт оценил новый маневр против режима Путина

Также он считает, что такие действия со стороны властей являются безумными и наносят удар по имиджу президента РФ Владимира Путина. Государство демонстрирует намерения идти по пути террора.

"Я предположил еще несколько дней назад, что власть может выбрать домашний арест с ограничениями вроде пользования интернетом и так далее, но вижу, что она идет по пути абсолютного террора. Они специально показывают, что теперь будет так", - полагает оппозиционер.

Более того, политик добавил, что миллионы россиян в скором времени покажут свое недовольство.

"Россияне напуганы, шокированы, они спрятали головы в песок, но скоро вынырнут. Миллионы и десятки миллионов возмущены и готовы действовать. Я понимаю, что власть готовится воевать с народом, но не думаю, что ей это поможет", - подчеркнул Геннадий Гудков.

Алексей Навальный новости

новости России Алексей Навальный
Сейчас вы просматриваете новость «"Миллионы готовы действовать": в России разразились гневом из-за задержания Навального». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Платеж на полмиллиона и выгода России: всплыли скандальные факты о штурме КапитолияПлатеж на полмиллиона и выгода России: всплыли скандальные факты о штурме Капитолия В России зверски убита главред издания: названа возможная причинаВ России зверски убита главред издания: названа возможная причина Стало известно, где находится Навальный после задержания в ШереметьевоСтало известно, где находится Навальный после задержания в Шереметьево Остановка санкций против Северного потока-2: у Байдена предложили Германии сделкуОстановка санкций против Северного потока-2: у Байдена предложили Германии сделку В Черном море затонул сухогруз с украинцами: опубликован список экипажаВ Черном море затонул сухогруз с украинцами: опубликован список экипажа
Следующий материал

Последние новости

06:02
Душевные поздравления с Крещением своими словами и бесплатные картинки
05:28
"Миллионы готовы действовать": в России разразились гневом из-за задержания Навального Видео
05:04
"Свет в конце туннеля": в ВОЗ сообщили хорошие новости о пандемии коронавируса Видео
04:38
Бирюзовые волосы – новое модное окрашивание волос 2021 Фото Видео
04:07
Зарытое сокровище: топ-5 лучших поз для куннилингуса Видео
Реклама
03:40
Лавров оценил шансы на включение Карабаха в состав России и сделал заявление Видео
03:11
ВИА Гра топлес поделилась пикантными фото
02:19
Ученый пояснил, почему женщины меньше мужчин страдают от COVID-19 Видео
01:36
Как в фильме Терминал: мужчина три месяца прожил в аэропорту Чикаго Видео
01:05
Почему утром болит голова: врачи назвали причину Видео
00:55
Какие продукты помогут убрать лишний жир - ответ диетологов
00:24
Синоптики рассказали, когда в Украину придет потепление Видео
00:19
Красивые поздравления с Днем супруга 2021 – открытки и пожелания для мужа
18 января, понедельник
23:59
Авария сухогруза в Турции: появились подробности о погибших Видео
23:32
Трамп в последний день президентства готовит сюрприз для сотни американцев Видео
22:59
Коронавирус в Украине 18 января: зафиксирован рекордно низкий прирост больных Видео
22:57
В Украине "вернут" красные дипломы: появились детали скандального решения МОН Видео
22:41
В Швейцарии сошла лавина, под снегом оказалось десять человек Видео
22:40
Как накрутить волосы плойкой в домашних условиях Видео
22:28
"Свободу Навальному": в России начались жесткие задержания и разгон протестующих Видео
Реклама
22:24
В Кривом Роге кафе выложило рекламный ролик с намеком на оральный секс
22:19
Перевыборы мэра в Броварах: кто побеждает в первом туре
22:19
Как мотивировать себя тренироваться: названы способы Видео
22:04
Главная ошибка орального секса: эскортница поделилась лайфхаком Видео
21:52
В Украине снизили цены на газ: Кабмин обнародовал документ Видео
21:51
Как вернуть сексуальное желание: эксперты показали техники Видео
21:25
Ученые назвали травяной чай, который защищает от рака и сердечных приступов Видео
21:25
"Ковидный язык": врачи удивили новым симптомом болезни Видео
21:25
Смертность в Украине резко возросла: появилась печальная статистика Видео
21:11
Гороскоп на 19 января для всех: наслаждение любовью и нужные связи Видео
21:00
Вечерок на суженого: как безопасно гадать в Крещенский Сочельник Видео
21:00
Цвета, без которых мода весна-лето 2021 невозможна Фото Видео
20:58
Навального отправили в СИЗО: где будут удерживать оппозиционера Видео
20:53
Лечение COVID-19 в Украине: что для украинцев бесплатно Видео
20:51
Сейсмолог рассказал, почему Украину стало чаще трусить от землетрясений Видео
20:32
Купание в ледяной воде на Крещение: врач пояснил, как не заболеть Видео
20:14
Настя Ивлеева разделась для купания в проруби на морозе
20:12
Заграница помогла: популярная у фанатов Трампа соцсеть Parler "перебралась" в Россию Видео
20:12
Сильный мороз и снегопад: какой будет погода на Крещение Видео
20:11
Крещение Господне – приметы, традиции и запреты праздника Видео
Реклама
20:00
Лукашенко предрек интернету "увядание" и призвал смотреть телевизор
19:55
Подопытные кролики: шведы вознамерились испытать на украинцах лекарство против COVID-19 Видео
19:48
Генри Кавилл вернулся к съемкам 2 сезона Ведьмака
19:30
У Зеленского назвали три главных задачи в отношениях с США Видео
19:30
Новый скандал с вакциной Pfizer: два человека скончались после прививки Видео
18:56
"Слуга народа" предложила отказаться от переноса рабочих дней
18:43
Лавров разразился обвинениями в адрес Германии и Франции из-за Донбасса Видео
18:34
Подробный лунный календарь на февраль 2021: названы самые мощные сутки
18:27
В ВОЗ заявили, что мир находится на грани катастрофы - какие страны в опасности Видео
18:17
В США над Капитолием небо укутали клубы дыма: что произошло Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять