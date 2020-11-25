Министр обороны ФРГ сделала громкое заявление об угрозе со стороны России

Аннегрет Крамп-Карренбауэр сделала заявление об угрозе со стороны РФ / Reuters

Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что угроза со стороны России стала более явственной, поэтому НАТО необходимо усилить оборонные способности.

Крамп-Карренбауэр на своем выступлении в Бундестаге отметила, что Москва вложила большие инвестиции в модернизацию своих ВС, и Россия уже располагает новыми видами вооружений, поэтому "угроза стала более явственной", сообщает ТАСС.

Министр обороны ФРГ порекомендовала провести переговоры по данному вопросу с коллегами из стран Швеции, Балтии, Центральной и Восточной Европы.

Она подчеркнула, что ФРГ следует "усилить позицию", а также вести переговоры с РФ по таким темам, как разоружение, причем "с позиции силы".

"Это всегда была хорошая позиция германской внешней политики, и так должно остаться в будущем", - пояснила Крамп-Карренбауэр.

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