Министр обороны ФРГ сделала громкое заявление об угрозе со стороны России

Аннегрет Крамп-Карренбауэр порекомендовала провести переговоры по данному вопросу с коллегами из стран Швеции, Балтии, Центральной и Восточной Европы.
Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что угроза со стороны России стала более явственной, поэтому НАТО необходимо усилить оборонные способности.
Крамп-Карренбауэр на своем выступлении в Бундестаге отметила, что Москва вложила большие инвестиции в модернизацию своих ВС, и Россия уже располагает новыми видами вооружений, поэтому "угроза стала более явственной", сообщает ТАСС.
Министр обороны ФРГ порекомендовала провести переговоры по данному вопросу с коллегами из стран Швеции, Балтии, Центральной и Восточной Европы.
Она подчеркнула, что ФРГ следует "усилить позицию", а также вести переговоры с РФ по таким темам, как разоружение, причем "с позиции силы".
"Это всегда была хорошая позиция германской внешней политики, и так должно остаться в будущем", - пояснила Крамп-Карренбауэр.
Угроза новой мировой войны – о чем сообщалось ранее:
- Человечеству угрожает новая мировая война, которая может начаться из-за злоупотребления прогрессивными технологиями, сообщили 11 ноября в чешской военной разведке.
- 8 ноября глава Штаба обороны Великобритании, генерал Ник Картер заявил, что глобальная политическая нестабильность и экономический кризис из-за пандемии коронавируса могут привести к Третьей мировой войне.