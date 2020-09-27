Минобороны Азербайджана показало видео уничтожения армянской боевой техники

В ведомстве сообщили, что было уничтожено большое количество живой силы и военной техники.
Министерство обороны Азербайджана показало видео с места боевых действий в Нагорном Карабахе.
На кадрах запечатлен момент уничтожения боевой техники ВС Армении.
"В результате контрнаступления подразделений Азербайджанской Армии на различных направлениях фронта было уничтожено большое количество живой силы и военной техники армянских войск", - говорится в описании к видео.
Напомним:
- Утром в воскресенье, 27 сентября, вооруженные силы Азербайджана напали на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику. Между силами Армении и Азербайджана начались ожесточенные бои.
- Объектам гражданской инфраструктуры был нанесен серьезный урон.
- Кабмин Армении ввел военное положение в стране и объявил всеобщую мобилизацию из-за событий в Карабахе.
- Турция призвала Армению "немедленно прекратить агрессию" по отношению к Азербайджану. Кроме того Анкара пообещала Баку поддержку в связи с ситуацией в Карабахе.
- Украина призвала официальные Баку и Ереван сесть за стол переговоров и мирно разрешить конфликт в районе Нагорного Карабаха.
Автор: Анна Багрий