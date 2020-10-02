Минск заговорил о разрыве дипотношений: Беларусь ответила на санкции ЕС

В Беларуси заявили о введении санкций против ЕС / УНИАН

Беларусь ответила на принятие Евросоюзом санкций в отношении ряда белорусских должностных лиц.

В ответ Минск заявил введении в действие ответного санкционного списка, говорится в заявлении МИД Беларуси.

"В соответствии со сложившейся цивилизованной дипломатической практикой мы не будем его публиковать. Единый список невъездных лиц действует также в рамках интеграционных объединений, в которые входит Беларусь", - подчеркивается в документе.

В МИД Беларуси предупредили, что дальнейшая раскрутка ЕС "санкционного маховика" может привести к еще более серьезным последствиям, например, выходу Беларуси из совместных программ и проектов, пересмотру уровня и модальности дипломатического присутствия вплоть до решения о целесообразности сохранения дипломатических отношений.

"Вместо выстраивания новых визовых заборов призываем Европейский союз открыть границы для всех белорусов, а не только для "сепарированных" вами", - заявляют в МИД.

"ЕС угрожает нам тем, что пересмотрит свои отношения с Беларусью. Это будет его выбор. Белорусская сторона в свою очередь также готова к подобному пересмотру отношений и будет и далее адекватно реагировать на любые недружественные действия. Попытки навязать белорусам каких-то одобренных извне представителей, проекты неких "правительств в изгнании" и тому подобное обречены на провал. Судьба таких структур печальна - еще не стартовав, они оказываются на обочине исторического процесса", - добавили в белорусском внешнеполитическом ведомстве.

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Как известно, в ночь на пятницу, 2 октября, участники саммита Евросоюза пришли к соглашению по поводу санкций в отношении лиц, несущих ответственность за фальсификацию итогов выборов и применение насилия к участникам мирных протестов в Беларуси.