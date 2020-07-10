"Выход Украины из соглашений": у Путина отреагировали на пересмотр Минска-2

Козак: пересмотр Минска-2 будет означать выход Киева из соглашений / УНИАН

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что Киев обязан официально подтвердить слова своего представителя в контактной группе Алексея Резникова о пересмотре Минских соглашений, иначе Москва будет рассматривать инициативу, как выход Украины из переговорного процесса по Донбассу.

"Если в ближайшее время это заявление будет подтверждено или не будет опровергнуто теперь уже премьер-министром или президентом Украины, то это действительно означает выход Украины из Минских соглашений, а следовательно, и из минского и нормандского формата переговоров", — цитирует Козака ТАСС.

Российский политик добавил, что Кремль ждет от Украины официального заявления. На заключение новых соглашений по урегулированию конфликта на Донбассе, подчеркнул он, могут уйти годы.

Читайте такжеМинский "крест": Ермак рассказал, что будет в случае отказа от соглашенийПо словам Козака, пересмотр соглашения означает, что президент Владимир Зеленский должен будет признать недействительной свою подпись под итоговым коммюнике парижского саммита 9 декабря 2019 года.

Как известно, Резников заявил, что некоторые пункты минских соглашений потеряли свою актуальность. По его словам, сроки заключения соглашений, а именно 2014 — 2015 год, истекли, а условия договоренностей реализованы не были. Он призвал Запад поддержать пересмотр минских соглашений.

Ранее бывший главарь боевиков "ДНР" Александр Бородай заявил, что Донбасс уже якобы является частью РФ, а в скором времени это будет закреплено в правовом поле.

Напомним, председатель комитета Совфеда РФ по международным делам Владимир Джабаров ранее сказал, что Москва считает Донбасс территорией Украины, поэтому и речи быть не может об интеграции региона в Россию.