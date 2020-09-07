Мир на пороге новой пандемии: в ВОЗ сделали тревожное заявление

Человечеству грозит новая пандемия, подчеркнул глава ВОЗ / Reuters

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус оценил вероятность обострения в мире новой пандемии.

Как подчеркнул он в ходе брифинга в Женеве, нынешняя пандемия заболевания, вызванная новым коронавирусом, не является последней, сообщает пресс-служба ВОЗ в Twitter.

Гебрейесус убежден в том, что мир должен заблаговременно готовиться к новой пандемии.

"Это не последняя пандемия. История учит нас, что вспышки болезней и пандемии являются, по сути, частью жизни. Когда придет следующая пандемия, мир должен быть подготовлен [к ней] в большей степени, чем он был в этот раз", - добавил глава ВОЗ.

Как заявил инфекционист Вадим Аристов во время чата в Главреде, в Украине по ряду причин следующий пик заболеваемости коронавирусом COVID-19 будет бешеным.

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По его словам, количество больных увеличивается, в частности, из-за того, что вирус охватывает новые группы населения и территории.

Всего с начала эпидемии COVID-19 в Украине заболели 138 068 человек. Количество летальных случаев достигло 2877, выздоровели 62 606 человек.