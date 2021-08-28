Мир постигнет катастрофа: ученые подтвердили апокалиптические последствия деятельности человечества

Мир близок к армагеддону / UFOSPACE.NET

Ученые в очередной раз затронули жизненноважную тему изменения климата и нашли новые подтверждения того, что выбросы СО2 из-за человеческой деятельности уже в скором будущем глобально и ужасно изменят состояние Земли.

Результаты исследования опубликованы в Nature Reviews Earth & Environment и Nature Climate Change.

Климатологи провели анализ изменчивости колебания температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана (ENSO), от которого зависит климат всей планеты.

Они смоделировали климат ближайшего будущего по сценарию увеличения выбросов парниковых газов и пришли к неутешительным выводам. В частности, эксперты заявили, что изменчивость ENSO будет увеличиваться вместе с потеплением климата.

Авторы работы утверждают, что человечество пагубно влияет на климат и особенно глобальное потепление. Таким образом фоновое потепление в восточной экваториальной части Тихого океана будет проходить быстрее, чем в западной.

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Однако глобальное потепление усилит изменчивость как температуры поверхности моря, так и количества экстремальных осадков, которые проявят себя раньше.

"Количество осадков и засухи станут более катастрофическими из-за более теплого климата и усиления гидрологических циклов", - заключили исследователи.

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Напомним, ранее в ООН заявили, что мир изменится спустя несколько десятков лет. Причем до неузнаваемости. Землю постигнет голод и стихийные бедствия.