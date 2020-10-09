Мирные переговоры по Карабаху: Алиев поставил Еревану ультиматум

Ильхам Алиев / president.az

Президент Азербайджана Ильхам Алиев обратился к народу в связи с ситуацией вокруг Нагорного Карабаха.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы на сайте президента Азербайджана.

При этом Алиев прокомментировал переговоры в Москве по проблеме Карабаха.

По его словам, если в ходе переговоров представитель Еревана заявит о том, что "Карабах - это Армения", то о дальнейших переговорах не может быть и речи.

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