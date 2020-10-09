Мирные переговоры по Карабаху: Алиев поставил Еревану ультиматум

Ильхам Алиев прокомментировал переговоры в Москве по проблеме Карабаха.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев обратился к народу в связи с ситуацией вокруг Нагорного Карабаха.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы на сайте президента Азербайджана.
При этом Алиев прокомментировал переговоры в Москве по проблеме Карабаха.
По его словам, если в ходе переговоров представитель Еревана заявит о том, что "Карабах - это Армения", то о дальнейших переговорах не может быть и речи.
Новость дополняется.
Автор: Алексей Тычина