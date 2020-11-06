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Миру грозит новый удар пандемии: в ВОЗ дали тревожный прогноз

6 ноября 2020, 11:26

Во всем мире необходимо начать подготовку к новой пандемии, заявили в ВОЗ.

Коронавирус
Коронавирус в мире набирает обороты / УНИАН

Во Всемирной организации здравоохранения заявили о том, что миру грозит новая пандемия.

Эта тема станет ключевой на 73-й ежегодной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, сообщается на сайте ВОЗ.

"Мы видели за последний год, что страны, имеющие прочную инфраструктуру здравоохранения, касающуюся подготовки к чрезвычайным ситуациям, были способны действовать быстро в целях сдерживания и контроля за распространением вируса SARS-CoV-2", - говорится в сообщении.

В ВОЗ рекомендуют мировому сообществу "готовиться к новой пандемии уже сейчас".

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Отметим, что сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения состоится 9-14 ноября. На ней планируют принять резолюцию об усилении подготовки к срочным ситуациям в здравоохранении.

Коронавирус в мире:

  • По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусной инфекцией в мире составляет свыше 46,84 млн человек, из них более 1,20 млн умерли.
  • Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в мире заразились более 48,68 млн человек, из них 1,23 млн скончались.
  • Лидером по количеству подтвержденных случаев остаются США, где выявлено более 9,3 млн зараженных. Индия находится на втором месте (8,2 млн), на третьем — Бразилия (5,5 млн), на четвертом — Россия.
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