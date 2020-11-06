Миру грозит новый удар пандемии: в ВОЗ дали тревожный прогноз

Коронавирус в мире набирает обороты / УНИАН

Во Всемирной организации здравоохранения заявили о том, что миру грозит новая пандемия.

Эта тема станет ключевой на 73-й ежегодной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, сообщается на сайте ВОЗ.

"Мы видели за последний год, что страны, имеющие прочную инфраструктуру здравоохранения, касающуюся подготовки к чрезвычайным ситуациям, были способны действовать быстро в целях сдерживания и контроля за распространением вируса SARS-CoV-2", - говорится в сообщении.

В ВОЗ рекомендуют мировому сообществу "готовиться к новой пандемии уже сейчас".

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Отметим, что сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения состоится 9-14 ноября. На ней планируют принять резолюцию об усилении подготовки к срочным ситуациям в здравоохранении.

Коронавирус в мире: