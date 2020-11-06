Миру грозит новый удар пандемии: в ВОЗ дали тревожный прогноз

Во всем мире необходимо начать подготовку к новой пандемии, заявили в ВОЗ.
Во Всемирной организации здравоохранения заявили о том, что миру грозит новая пандемия.
Эта тема станет ключевой на 73-й ежегодной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, сообщается на сайте ВОЗ.
"Мы видели за последний год, что страны, имеющие прочную инфраструктуру здравоохранения, касающуюся подготовки к чрезвычайным ситуациям, были способны действовать быстро в целях сдерживания и контроля за распространением вируса SARS-CoV-2", - говорится в сообщении.
В ВОЗ рекомендуют мировому сообществу "готовиться к новой пандемии уже сейчас".
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Отметим, что сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения состоится 9-14 ноября. На ней планируют принять резолюцию об усилении подготовки к срочным ситуациям в здравоохранении.
Коронавирус в мире:
- По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусной инфекцией в мире составляет свыше 46,84 млн человек, из них более 1,20 млн умерли.
- Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в мире заразились более 48,68 млн человек, из них 1,23 млн скончались.
- Лидером по количеству подтвержденных случаев остаются США, где выявлено более 9,3 млн зараженных. Индия находится на втором месте (8,2 млн), на третьем — Бразилия (5,5 млн), на четвертом — Россия.