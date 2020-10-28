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"Много вякали": офицер НАТО объяснил, зачем Путину смерть Навального и Тесака

28 октября 2020, 08:24

Если ты выступаешь лично против Путина, "то тебе кирдык - тебя отравят или убьют", считает Гарри Табах.

Путин
Путину не нравится критика в его адрес, отметил Гарри Табах / УНИАН

Президент России Владимир Путин преследует своих политических оппонентов только потому, что те позволяют себе нелестные высказывания в его адрес. И никакой конспирологии в этом нет.

Такое мнение высказал американский военный, капитан 1-го ранга, представитель НАТО в РФ ​Гарри Табах в программе ХристяTalk на канале Obozrevatel, видео которой опубликовано в YouTube.

Табах прокомментировал попытку отравления оппозиционера Алексея Навального и так называемое самоубийство оппозиционера Максима Марцинкевича (Тесака).

"Я не вижу здесь никакой конспирологии. Я вижу в этом то, что, если ты вякаешь против Путина, то не важно, где ты находишься, находишься ли ты в Великобритании – тебя отравят, находишься ли ты в Украине – тебя пристрелят на перекрестке в центре города, находишься ли ты в Москве, как Политковская, заходишь в подъезд – и там тебе кирпичом по голове дадут. Неважно, тебе ничего не поможет", – считает офицер.

"Если ты выступаешь против Путина, против него лично, то тебе кирдык - тебя отравят или убьют", – добавил Табах.

Отравление Навального - новости:

  • 20 августа Алексея Навального экстренно госпитализировали в российском городе Омск. Оппозиционер находился в реанимации и впал в кому.
  • Позже политика отправили на лечение в берлинскую клинику Шарите.
  • 2 сентября в Кабмине Германии заявили, что лаборатория Бундесвера нашла в организме российского оппозиционера следы яда из группы Новичок.
  • 7 сентября немецкие врачи сообщили, что Алексей Навальный вышел из комы.
  • Алексей Навальный считает, что за его отравлением стоит президент России Владимир Путин.

Смерть активиста Тесака - что известно:

  • О смерти российского активиста Максима Марцинкевича стало известно 16 сентября. Его тело нашли в СИЗО №3 Челябинска, где Тесак находился перед отправкой по этапу в Москву. Сообщалось, что Марцинкевич покончил с собой, воспользовавшись бритвенным станком.
  • Незадолго до смерти Марцинкевич мог быть избит. На последней фотографии под его глазом заметен синяк.
  • В социальных сетях появилось якобы прощальное письмо Тесака, в котором он просит прощения и заявляет об отсутствии намерений причинить неприятности администрации СИЗО №3 в Челябинске.
  • Позже стало известно, что на теле Марцинкевича специалисты независимой экспертизы обнаружили раны на шее и гематомы на руках. Такие увечья, по словам адвоката семьи видеоблогера, вряд ли человек мог нанести себе самостоятельно.
  • Отец российского активиста Сергей Марцинкевич считает, что его сын Максим Марцинкевич мог быть убит. Об этом свидетельствуют следы пыток на теле видеоблогера.
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