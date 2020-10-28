"Много вякали": офицер НАТО объяснил, зачем Путину смерть Навального и Тесака

Если ты выступаешь лично против Путина, "то тебе кирдык - тебя отравят или убьют", считает Гарри Табах.
Президент России Владимир Путин преследует своих политических оппонентов только потому, что те позволяют себе нелестные высказывания в его адрес. И никакой конспирологии в этом нет.
Такое мнение высказал американский военный, капитан 1-го ранга, представитель НАТО в РФ Гарри Табах в программе ХристяTalk на канале Obozrevatel, видео которой опубликовано в YouTube.
Табах прокомментировал попытку отравления оппозиционера Алексея Навального и так называемое самоубийство оппозиционера Максима Марцинкевича (Тесака).
"Я не вижу здесь никакой конспирологии. Я вижу в этом то, что, если ты вякаешь против Путина, то не важно, где ты находишься, находишься ли ты в Великобритании – тебя отравят, находишься ли ты в Украине – тебя пристрелят на перекрестке в центре города, находишься ли ты в Москве, как Политковская, заходишь в подъезд – и там тебе кирпичом по голове дадут. Неважно, тебе ничего не поможет", – считает офицер.
"Если ты выступаешь против Путина, против него лично, то тебе кирдык - тебя отравят или убьют", – добавил Табах.
Отравление Навального - новости:
- 20 августа Алексея Навального экстренно госпитализировали в российском городе Омск. Оппозиционер находился в реанимации и впал в кому.
- Позже политика отправили на лечение в берлинскую клинику Шарите.
- 2 сентября в Кабмине Германии заявили, что лаборатория Бундесвера нашла в организме российского оппозиционера следы яда из группы Новичок.
- 7 сентября немецкие врачи сообщили, что Алексей Навальный вышел из комы.
- Алексей Навальный считает, что за его отравлением стоит президент России Владимир Путин.
Смерть активиста Тесака - что известно:
- О смерти российского активиста Максима Марцинкевича стало известно 16 сентября. Его тело нашли в СИЗО №3 Челябинска, где Тесак находился перед отправкой по этапу в Москву. Сообщалось, что Марцинкевич покончил с собой, воспользовавшись бритвенным станком.
- Незадолго до смерти Марцинкевич мог быть избит. На последней фотографии под его глазом заметен синяк.
- В социальных сетях появилось якобы прощальное письмо Тесака, в котором он просит прощения и заявляет об отсутствии намерений причинить неприятности администрации СИЗО №3 в Челябинске.
- Позже стало известно, что на теле Марцинкевича специалисты независимой экспертизы обнаружили раны на шее и гематомы на руках. Такие увечья, по словам адвоката семьи видеоблогера, вряд ли человек мог нанести себе самостоятельно.
- Отец российского активиста Сергей Марцинкевич считает, что его сын Максим Марцинкевич мог быть убит. Об этом свидетельствуют следы пыток на теле видеоблогера.