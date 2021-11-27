Moderna заявила о создании новой версии вакцины против опасного штамма коронавируса "омикрон"

Moderna готовит новую версию вакцины для штамма коронавируса "омикрон" / Фото Reuters

Американская фармацевтическая компания Moderna занимается разработкой версии вакцины, которая сможет противостоять новому южноафриканскому штамму коронавируса "омикрон". Для поддержания иммунитета компания предлагает использовать бустерные дозы официально одобренных прививок.

В пресс-службе компании Moderna отметили, что новый штамм включает мутации, наблюдаемые в "дельта"-варианте. При этом комбинация его мутаций "представляет собой значительный потенциальный риск ускорения ослабления естественного и индуцированного вакцинами иммунитета", - отметили в компании.

"Moderna уже изучает в клинических условиях два поливалентных бустера-кандидата, которые были разработаны в ожидании мутаций, подобных тем, которые возникли в варианте "омикрон". Первый кандидат (мРНК-1273.211) включает несколько мутаций, присутствующих в штамме "омикрон", которые также присутствовали в рассматриваемом бета-варианте. Второй поливалентный кандидат (мРНК-1273.213) включает многие мутации, присутствующие в штамме "омикрон", которые также присутствовали в вариантах "бета" и "дельта", - говорится в сообщении компании.

Данные по исследованиям ожидаются в ближайшие недели, уточнили в компании.

Где и когда нашли новый вариант COVID-19

Первые сообщения о заражениях новой мутацией коронавируса появились 23 ноября. Случаи заболевания подтвердились в провинции Гаутенг ЮАР у 77 пациентов. Также вирус зафиксирован у 4 человек в Ботсване. Один заболевший прилетел из Южной Африки в Гонконг, где и был установлен диагноз.

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По оценкам эпидемиологического центра ЮАР, около 90% новых случаев заболевания в регионе Гаутенг вызваны новым штаммом. Но также вирус мог уже распространиться и в восьми других провинциях страны.

Первый инфицированный за пределами ЮАР был обнаружен в Израиле 25 ноября. Заболевший прибыл в страну из Республики Малави.

Что говорят в ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) собрала экстренное заседание, в рамках которого оценила новый варианта коронавируса, впервые выявленный в Южной Африке и Ботсване.

Эксперты назвали его "вызывающим беспокойство" из-за того, что этот штамм, вероятно, легче передается, чем Дельта.

ВОЗ обозначила вариант B.1.1.529 под названием "Омикрон".

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