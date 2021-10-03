Мог ли Путин подхватить коронавирус и грозит ли ему смерть: инфекционист оценил риски

Владимир Путин ушел на самоизоляцию/ Фото Reuters

Президент России Владимир Путин ушел на самоизоляцию из-за обнаруженного коронавируса в его окружении. Инфекционист, консультант по управлению изменениями Revival Institute for Future Вадим Аристов во время чата на Главреде оценил риск того, что хозяин Кремля сам мог также заболеть COVID-19, ведь вакцинировался он в конце марта.

По графикам из Израиля видно, что иммунитет после вакцинации теряет эффективность примерно с пятого месяца, сказал эксперт.

"С момента вакцинации Путина это время прошло. Но это не значит, что ему очень угрожают тяжелые формы ковида. Потому что уже есть средства для снижения тяжести течения болезни. Например, когда заразился Трамп, ему вводились антитела с профилактической целью, а они существенно снижают тяжесть течения. Кроме того, есть процедуры, вполне доступные для всех людей, например, регулярное промывание носа физраствором", - объяснил инфекционист.

Аристов добавил, что даже у людей в возрасте 80+ летальность от COVID-19 составляет 17%, то есть она не является чрезвычайно большой.

"Обычно летальность грозит людям с "хрупким" состоянием здоровья. Путин внешне выглядит довольно активным и энергичным, и у него вряд ли неудовлетворительное состояние здоровья. Поэтому постковидний синдром он заработать может, но я не думаю, что ему грозит смерть от коронавируса", - считает инфекционист.

Напомним, Владимир Путин сделал прививку от коронавируса 23 марта, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Тогда он сообщил, что Кремль не будет распространять фото- и видеокадры самой процедуры.