Мощный удар по экономике Литвы: в Вюльнюсе дали ответ на новый призыв Тихановской

В Литве считают, что экономика государства серьезно пострадает от санкций против Беларуси / ua.news

Призыв лидера оппозиции Беларуси Светланы Тихановской к правительству Литвы с просьбой ввести санкции против Беларуськалия стал поводом объяснений со стороны советника литовского президента и директора Клайпедского морского порта. Существуют опасения, что такие ограничения могут ударить по литовской экономике.

Как сообщает российское информагентство РИА Новости, на призывы Тихановской о санкциях против Беларуськалия – одного из крупнейших производителей калийных удобрений в мире – ответила главный советник президента Литвы по вопросам внешней политик Аста Скайскигирите.

По ее словам, санкции против Беларуськалия и других белорусских компаний требуют дополнительного обсуждения, так как ограничения могут негативно сказаться на рабочих.

"Важно не перегнуть палку санкциями, когда они затрагивают гражданское общество, с которым мы хотели бы иметь самые лучшие отношения и которое мы поддерживаем", - сказала Скайскигирите.

Также она добавила, что удобрения из Беларуси приносят колоссальный доход морскому порту в Клайпедах и железной дороге Литвы.Читайте такжеЗахват Лукашенко и удар по его режиму: у Тихановской сделали новое заявление

Генеральный директор Клайпедского порта Альгис Латакас утверждает, что решение по санкциям нужно будет принимать "политически и однозначно", так как результаты таких мер негативно отразятся на реальной экономике государства. Грузы из Беларуси имеют важное значение для порта и влияют на размер выручки всего транспортного сектора, а также работников компаний государственного частного сектора.

Председатель литовской железнодорожной компании LTG Cargo Эгидиюс Лазицкас подчеркнул, что Литва на белорусских грузовых перевозках ежегодно зарабатывает около 100 миллионов евро. Следовательно, санкции против железных дорог Беларуси ударят и по Литве.

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