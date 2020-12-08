Москва уже не спасет : эксперт объяснил, что сметет режим Лукашенко

Александр Лукашенко держаться будет "до последнего", считает Дмитрий Болкунец.
Поддержка Александра Лукашенко со стороны Кремля спровоцировала снижение доверия к российской власти в Беларуси.
Об этом пишет на сайте Forbes белорусский политолог Дмитрий Болкунец.
Эксперт не исключат, что уже в течение ближайших месяцев Беларусь может столкнуться с валютно-финансовым кризисом и угрозой дефолта.
"Пока Лукашенко будет оставаться во главе государства, инвесторы вряд ли будут готовы вкладывать в белорусскую экономику, а рынки западного капитала будут закрыты. Экономический кризис может спровоцировать новую волну политического кризиса и социальной нестабильности, а значит, и новую волну масштабных протестов", - пишет политолог.
Читайте такжеПреемник Лукашенко: в Беларуси назвали кандидата на "трон"Эксперт добавил, что любые международные договоры, подписанные руководителем, не имеющим легитимности, могут быть поставлены под сомнение частью белорусского общества и спровоцировать антироссийские волнения. Также это может стать поводом для новых санкций со стороны Запада в адрес России.
"Россия как никто другой заинтересована в скорейшем разрешении политического кризиса в Беларуси, особенно в преддверии парламентских выборов 2021 года. Нет сомнений, что держаться он будет до последнего. Попытки Лукашенко снова "всех развести" и "перехитрить" могут закончиться для него плачевно", - резюмировал Болкунец.
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Протесты в Беларуси:
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.
- После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.
- В Евросоюзе не признали результаты выборов и решили ввести санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применения насилия против несогласных.
- 23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.
- 20 октября Лукашенко на встрече в СИЗО пообещал, что это его последний президентский срок.