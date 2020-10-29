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Мусульмане имеют право убить миллионы французов – экс-премьер-министр Малайзии

29 октября 2020, 17:44

Бывший малазийский премьер Махатхир Мухамад сделал свое заявление спустя несколько часов после теракта в Ницце, где террорист убил троих человек.

Махатхир Мухаммад
Нельзя судить всех мусульман по одному человеку - Махатхир Мухаммад / Reuters

Бывший глава правительства Малайзии Махатхир Мухамад считает, что мусульмане "имеют право злиться и убить миллионы французов" из-за действий Франции в историческом прошлом. Однако мусульман не следует судить по поступкам одного человека – не все из них исповедуют принцип око за око.

Такие заявления он сделал после теракта, который произошел в среду, 29 октября в Ницце, в своем аккаунте в микроблоге Twitter.

Мохамад выступил против западной культуры и президента Франции Эммануэля Макрона, отказавшегося осудить карикатуры на пророка Мухамеда, вызвавшие три нападения за два месяца во французском государстве.

Он отреагировал и на слова Макрона о борьбе с "исламским сепаратизмом", сказанные президентом Франции после теракта в пригороде Парижа 16 октября.

"Макрон не демонстрирует культуру. Он очень примитивно обвиняет ислам и мусульман в убийстве школьного учителя по причине оскорбления. Это не соответствует учению ислама", - указал он в Twitter.

Кроме того, он утверждает, что французы за свою историю убивали миллионы людей, многие из которых были мусульманами. Поэтому мусульмане, согласно точке зрения Мухамада, имеют право тем же ответить французам.Читайте такжеВо Франции обезглавивший учителя чеченец отправил видео ИГИЛ

"Вне зависимости от исповедуемой религии, разозленные люди убивают. Французы в течение своей истории убили миллионы людей. Многие были мусульманами. Мусульмане имеют право злиться и убить миллионы французов за резню, которую те устроили в прошлом", - считает Мухамад.

Напоследок он подчеркнул, что нельзя судить всех мусульман по одному человеку, так как большинство из них не придерживаются принципа "око за око".

Новости Франции

  • В пригороде Парижа Конфлан-Сент-Онорин 16 октября 18-летний чеченец Абдуллах Анзоров обезглавил школьного учителя из-за того, что он показывал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда во время урока.
  • Президент Франции Эммануэль Макрон назвал убийство учителя терактом и заявил о борьбе с исламизмом на территории французского государства.
  • 29 октября во Франции произошел теракт на курорте в Ницце. Преступник напал с ножом на людей в местной церкви-базилике Нотр-Дам. В результате теракта погибли три человека.
  • Через несколько часов уже в городе Авиньон злоумышленник напал с ножом на сотрудников полиции. Его убили при задержании.

терроризм Малайзия Махатхир Мохамад новости Франции
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