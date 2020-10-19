МВД Беларуси назвало протестующих фашистами и раскрыло план борьбы с ними

В МВД Беларуси назвали протестующих фашистами / Reuters

Протесты в Беларуси продолжаются 70 дней. Начальник Главного управления организованной преступности и коррупции (ГУОПиК) Министерства внутренних дел Беларуси Николай Карпенков назвал протестующих в стране фашистами. Также он заявил, что по-настоящему силу против демонстрантов силовики в Беларуси еще не применяли.

Об этом сообщает Tut.by.

"Это вы (протестующие - ред.) - фашисты, а не мы - фашисты. По-настоящему силу мы еще ни к кому не применяли", - сказал Карпенков.

Также он отметил, что силовики не задерживают и не применяют силу против "простых людей".

"И самых опасных острокопытных мы с улиц уберем. Ни за кем из простых людей никто не бегает. Ведется наблюдение, идентификация лиц. Многие лица уже себя проявили на баррикадах 9 числа. Идет процесс на изъятие их из толпы", - пояснил он.

Как сообщает правозащитный центр "Вясна", в ходе "Партизанского марша" в Беларуси задержали по меньшей мере 230 человек. Задержания происходили по всей стране.

Подавляющее большинство задержали в Минске, однако есть также задержанные в Витебске, Бресте, Гродно, Гомеле, Дзержинске и других городах.

Протесты в Беларуси – о чем сообщалось ранее:

16 октября белорусские силовики пообещали "гуманно" применять табельное оружие против митингующих. Такую позицию они объясняют желанием "защитить простых людей и детей - чтобы они не видели этой вакханалии".

13 октября спикер по иностранным делам и политике безопасности в Европейской службе внешних связей Петер Стано заявил, что Европейский Союз может расширить санкции против чиновников и представителей власти Беларуси в случае применения боевого оружия против участников протестов.

12 октября МВД Беларуси пригрозило применить боевое оружие против протестующих для поддержания порядка на улицах Минска.

Протесты в Беларуси – о чем важно знать:

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.

В Евросоюзе не признали результаты выборов и решили ввести санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применение насилия против несогласных.

23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.