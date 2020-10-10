"Мы идем до конца": Алиев не исключил силового сценария в Карабахе

Ильхам Алиев рассказал, когда наступит фаза политического урегулирования.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал, в каком случае наступит фаза политического урегулирования в Карабахе.
Об этом он заявил в интервью телеканалу РБК.
По его словам, фаза политического урегулирования наступит в том случае, если Армения будет "привержена режиму перемирия".
"И закончится фаза принуждения к переговорам. Будем идти до конца в любом случае", — заявил Алиев.
Он отметил, что Азербайджан в конфликте с Арменией из-за Нагорного Карабаха пойдет до конца "в любом случае".
"Мы идем до конца. Мы не остановились. Наша цель остается неизменной: восстановление целостности Азербайджана, признанной всем мировым сообществом, возврат азербайджанцев в места их первоначального традиционного проживания", — добавил Алиев.
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Напомним, накануне Алиев заявил об освобождении еще 9 населенных пунктов в в ходе боев в Нагорном Карабахе.
Сегодня в полдень в Нагорном Карабахе вступило в силу соглашение о прекращении огня. Однако Армения и Азербайджан сразу после начала перемирия заявили об обстрелах.
- 27 сентября, Армения и Азербайджан начали боевые действия в районе Нагорного Карабаха.
- Стороны обвинили друг друга во взаимных обстрелах, в результате которых есть погибшие.
- Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны противника, в котором погибли азербайджанские мирные жители.
История войны за Нагорный Карабах
- В начале 1990-х годов в результате вооруженного конфликта с Арменией и армянским населением Нагорного Карабаха Азербайджан утратил контроль над этой территорией.
- Режим прекращения огня между Арменией и самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республикой, с одной стороны, и Азербайджаном, с другой стороны, был установлен в мае 1994 года.