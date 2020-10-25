"Мы проиграли бой": Алиев спрогнозировал будущее армян в Карабахе

Ильхам Алиев / president.az

Азербайджан войны не начинал, а всего лишь дал ответ и делает это в соответствии с уставом ООН, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"В 1994 году мы войну не проигрывали, а проиграли бой. Это произошло по объективным причинам. Во-первых, нестабильность внутри Азербайджана, чем и воспользовалась Армения. Во-вторых, это произошло в связи с открытой иностранной поддержкой оказываемой Армении", - заявил он в интервью Fox News.

Касаясь событий сентября 2020 года, Алиев подчеркнул, что Азербайджан не развязывал новую войну.

"Азербайджан войны не начинал, а всего лишь ответил и делает это в соответствии с уставом ООН. Устав ОНН обеспечивает право каждой страны на самооборону. Мы защищаем себя и освобождаем территорию страны от армянской оккупации в рамках границ признанных на международном уровне. Больше мы ничего не делаем", - заявил он.

"Что касается армянского народа, то я неоднократно говорил, что армяне, проживающие в Нагорном Карабахе, являются нашими гражданами, и мы позаботимся о них. Вместе с азербайджанцами, которые вернутся туда, они будут жить достойно и в мире",- добавил президент Азербайджана.

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27 сентября, Армения и Азербайджан начали боевые действия в районе Нагорного Карабаха.

Стороны обвинили друг друга во взаимных обстрелах, в результате которых есть погибшие.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны противника, в котором погибли азербайджанские мирные жители.

История войны за Нагорный Карабах