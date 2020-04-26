"Мы здесь будем жить": Лукашенко хочет восстанавливать Чернобыльскую зону

Лукашенко призвал восстанавливать Чернобыльскую зону / УНИАН

Президент Беларуси Александр Лукашенко по случаю годовщины трагического взрыва на Чернобыльской АЭС посетил Гомельскую область и заявил, что пострадавшие в результате катастрофы территории необходимо реабилитировать, поскольку они уже вполне пригодны для жизни.

"В былые времена, приезжая сюда, когда я начинал говорить о чернобыльцах, что мы бедные, люди это спокойно воспринимали, но большинство соглашались. Сегодня люди понимают, и я тоже, что на этой земле можно жить, нужно жить. И, самое главное, — мы здесь будем жить", — цитирует главу государства его пресс-служба.

По словам Лукашенко, местное население прекрасно справляется со своими обязанностями на пораженной когда-то радиацией земле. Он убежден, что эти люди понимают, как им действовать в ведении хозяйства.

"Я приехал сюда, чтобы посмотреть, как возрождаются эти земли. Если сказать честно, то у меня не сложилось впечатления — хорошо или плохо. У меня впечатление одно, что мы возрождаемся", — подчеркнул Лукашенко.

Как ранее сообщалось, в Беларуси - даже несмотря на пандемию коронавируса - по указанию президента Александр Лукашенко прошел общенациональный субботник. По предварительным данным, в нем принимали участие около четверти населения страны - приблизительно 2,3 млн человек.

Напомним, ранее глава Беларуси Александр Лукашенко заявил о том, что местным властям "лучше знать, что делать в нашей стране", чем специалистам по Covid-19 из Всемирной организации здравоохранения.