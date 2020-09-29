Мясорубка на Кавказе: новые подробности войны за Нагорный Карабах

Военные силы Азербайджана перешли в наступление.
Армения и Азербайджан продолжают активные боевые действия из-за Нагорного Карабаха.
Армения сообщает о масштабном наступлении войск Азербайджана, передает Аrmenianreport.
Война в Нагорном Карабахе: взгляд из Еревана
Военные силы Азербайджана перешли к широкомасштабному наступлению по нескольким направлениям в непризнанном Нагорном Карабахе. Об этом написал в Facebook представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.
"Враг начал новую масштабную атаку в долине Аракса и районе Матагис-Талиш", — уточнил он.
По словам Ованнисяна, Армения успешно отражает нападение и смогла уничтожить часть техники и живой силы противника. Согласно его сообщению, Азербайджан потерял 22 танка, 10 единиц бронетехники, более 370 военнослужащих.
"Противник начал сильную артиллерийскую подготовку, готовится к очередной атаке",- позднее сообщил Ованнисян.
В Минобороны Армении также показали кадры уничтожения азербайджанских опорных пунктов и бронетехники.
В свою очередь Минобороны Нагорно-Карабахской республики сообщило о гибели 84 своих военных в боях в зоне карабахского конфликта за два дня.
Война в Нагорном Карабахе: взгляд из Баку
В ночь с 28 на 29 сентября на всей протяженности фронта продолжались напряженные бои, говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.
Согласно информации,армянские вооруженные силы неоднократно пытались контратаковать, чтобы вернуть утраченные позиции на Физули-Джебраильском и Агдере-Тертерском направлениях.
Подразделения азербайджанской армии, дислоцированные на этих направлениях, успешно оборонившись, немедленно пресекли все попытки противника.
В ходе ночных боев смешанная колонна бронетехники и автомобильной техники противника, выдвигающаяся из Мадагиза в направлении Агдере, и артиллерийская батарея, осуществляющая огневую поддержку её перемещению, были уничтожены авиационными средствами Военно-воздушных сил и войск Азербайджана, дислоцированных на этом направлении.
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1 танк, 1 автомобильная техника и до 10 военнослужащих противника, пытавшихся в утренние часы продвинуться на Физули-Джебраильском направлении фронта, были уничтожены артиллерийским огнем.
Напряженные бои продолжаются. Противник был вынужден отступить, неся большие потери, добавили в МО Азербайджана.
Война в Нагорном Карабахе: карта боевых действий:
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- 27 сентября, Армения и Азербайджан начали боевые действия в районе Нагорного Карабаха.
- Стороны обвинили друг друга во взаимных обстрелах, в результате которых есть погибшие.
- Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны противника, в котором погибли азербайджанские мирные жители.
История войны за Нагорный Карабах
- В начале 1990-х годов в результате вооруженного конфликта с Арменией и армянским населением Нагорного Карабаха Азербайджан утратил контроль над этой территорией.
- Режим прекращения огня между Арменией и самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республикой, с одной стороны, и Азербайджаном, с другой стороны, был установлен в мае 1994 года.