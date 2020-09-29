Мясорубка на Кавказе: новые подробности войны за Нагорный Карабах

Война в Нагорном Карабахе / Фейсбук А.Ованнисяна

Армения и Азербайджан продолжают активные боевые действия из-за Нагорного Карабаха.

Армения сообщает о масштабном наступлении войск Азербайджана, передает Аrmenianreport.

Война в Нагорном Карабахе: взгляд из Еревана

Военные силы Азербайджана перешли к широкомасштабному наступлению по нескольким направлениям в непризнанном Нагорном Карабахе. Об этом написал в Facebook представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

"Враг начал новую масштабную атаку в долине Аракса и районе Матагис-Талиш", — уточнил он.

По словам Ованнисяна, Армения успешно отражает нападение и смогла уничтожить часть техники и живой силы противника. Согласно его сообщению, Азербайджан потерял 22 танка, 10 единиц бронетехники, более 370 военнослужащих.

"Противник начал сильную артиллерийскую подготовку, готовится к очередной атаке",- позднее сообщил Ованнисян.

В Минобороны Армении также показали кадры уничтожения азербайджанских опорных пунктов и бронетехники.

В свою очередь Минобороны Нагорно-Карабахской республики сообщило о гибели 84 своих военных в боях в зоне карабахского конфликта за два дня.

Война в Нагорном Карабахе: взгляд из Баку

В ночь с 28 на 29 сентября на всей протяженности фронта продолжались напряженные бои, говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

Согласно информации,армянские вооруженные силы неоднократно пытались контратаковать, чтобы вернуть утраченные позиции на Физули-Джебраильском и Агдере-Тертерском направлениях.

Подразделения азербайджанской армии, дислоцированные на этих направлениях, успешно оборонившись, немедленно пресекли все попытки противника.

В ходе ночных боев смешанная колонна бронетехники и автомобильной техники противника, выдвигающаяся из Мадагиза в направлении Агдере, и артиллерийская батарея, осуществляющая огневую поддержку её перемещению, были уничтожены авиационными средствами Военно-воздушных сил и войск Азербайджана, дислоцированных на этом направлении.

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1 танк, 1 автомобильная техника и до 10 военнослужащих противника, пытавшихся в утренние часы продвинуться на Физули-Джебраильском направлении фронта, были уничтожены артиллерийским огнем.

Напряженные бои продолжаются. Противник был вынужден отступить, неся большие потери, добавили в МО Азербайджана.

Война в Нагорном Карабахе: карта боевых действий:

Карта боев за Нагорный Карабах / ВВС

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27 сентября, Армения и Азербайджан начали боевые действия в районе Нагорного Карабаха.

Стороны обвинили друг друга во взаимных обстрелах, в результате которых есть погибшие.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны противника, в котором погибли азербайджанские мирные жители.

История войны за Нагорный Карабах