"Пока вы меня не убьете": Лукашенко сделал важное заявление насчет новых выборов

Александр Лукашенко сказал, что новых выборов в Беларуси не будет, пока его не убьют / Reuters

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал главное условие проведения новых президентских выборов в стране.

Глава белорусского государства озвучил ключевое условие для проведения избирательной гонки во время выступления перед рабочими на Минском заводе колесных тягачей (МЗКТ), говорится в Telegram-канале TUT.BY новости.

Лукашенко заявил, что других выборов не будет, пока его не убьют.

"Вы говорите о несправедливых выборах и хотите провести справедливые?", – спросил президент у рабочих.

Рабочие ответили "да", и потом глава Беларуси ответил на вопрос относительно выборов.

"…Мы провели выборы. Пока вы меня не убьете, других выборов не будет", – заявил он.Читайте также"Мы погибнем": Лукашенко на "антимайдане" выдвинул громкое обвинение против Украины

Напомним, во время выступления на МЗКТ Александр Лукашенко говорил, что готов поделиться властью в Беларуси, но не будет этого делать "под давлением и через улицу".

Ранее стало известно, что после выборов президента Беларуси, которые прошли 9 августа, страну охватили массовые акции протеста. Протесты начались после того, как стало известно, что Александр Лукашенко лидирует на выборах с огромным отрывом.

Белорусская оппозиция обвинила власти в масштабных фальсификациях. Противники власти требовали перемен. Силовики жестоко расправлялись с протестующими – много задержанных, пострадавших, появилась информация о жертвах.

ЕС не признал выборы в Беларуси, власти США назвали их несправедливыми, а президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил Лукашенко с победой.