На границе Армении и Азербайджана снова начались ожесточенные бои

На границе Армении и Азербайджана снова бои / capital.ua

Вооруженные силы Азербайджана инициировали нападение на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Об этом Пашинян сообщил на своей странице в Facebook.

"Противник начал нападение на Арцах. Армия обороны успешно противостоит нападению. Ситуация находится в состоянии оперативного развития", - написал Пашинян.

Сообщение Пашиняна / скриншот с переводом

Чуть позже стало известно, что атаки Вооруженных сил Азербайджана по нескольким направлениям линии соприкосновения с самопровозглашённым Нагорным Карабахом отбиты, заявила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

"Противник понес потери в живой силе и технике. Уничтожено три азербайджанских танка. Бои продолжаются", - сообщила Степанян, передает Интерфакс.

В то же время в минобороны Азербайджана заявили, что 12 единиц зенитно-ракетных комплексов "OSA" подразделений противовоздушной обороны (ПВО) Армении было уничтожено на разных направлениях.

Боевой вертолет Военно-воздушных сил (ВВС) Азербайджана был сбит в Тертерском направлении, члены экипажа живы.

Конфликт Армении и Азербайджана – о чем говорилось ранее:

20 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Армения демонстрирует маневры, которые указывают на намерения Еревана начать большое военное противостояние в зоне конфликта в Нагорном Карабахе. Планы армянской стороны подтверждают данные азербайджанской разведки.

12 июля 2020 года на границе Азербайджана и Армении произошло вооруженное столкновение. В Баку утверждают, что армянские военные реализовали маневр и хотели получить контроль над позициями на товузовском направлении, вследствие чего применили артиллерию.

Конфликт в Нагорном Карабахе – что важно знать:

Азербайджан и Армения находятся в состоянии военного конфликта из-за спора о принадлежности Нагорного Карабаха. В далеком 1991 году Нагорный Карабах, при поддержке Еревана, объявил о своем суверенитете и независимости от Азербайджана. Это стало причиной трехлетнего вооруженного конфликта.

В период вооруженного столкновения погибли более 30 тысяч человек.

Государства подписали Бишкекский протокол о перемирии и перевели конфликт в замороженное состояние. Однако время от времени между Ереваном и Баку происходят перестрелки.

Международное сообщество считает Нагорный Карабах территорией Азербайджана. Такой же позиции придерживается и официальный Киев.