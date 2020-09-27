На границе Армении и Азербайджана снова начались ожесточенные бои

В минобороны Азербайджана заявили, что 12 единиц зенитно-ракетных комплексов OSA подразделений противовоздушной обороны (ПВО) Армении было уничтожено.
Вооруженные силы Азербайджана инициировали нападение на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Об этом Пашинян сообщил на своей странице в Facebook.
"Противник начал нападение на Арцах. Армия обороны успешно противостоит нападению. Ситуация находится в состоянии оперативного развития", - написал Пашинян.
Чуть позже стало известно, что атаки Вооруженных сил Азербайджана по нескольким направлениям линии соприкосновения с самопровозглашённым Нагорным Карабахом отбиты, заявила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.
"Противник понес потери в живой силе и технике. Уничтожено три азербайджанских танка. Бои продолжаются", - сообщила Степанян, передает Интерфакс.
В то же время в минобороны Азербайджана заявили, что 12 единиц зенитно-ракетных комплексов "OSA" подразделений противовоздушной обороны (ПВО) Армении было уничтожено на разных направлениях.
Боевой вертолет Военно-воздушных сил (ВВС) Азербайджана был сбит в Тертерском направлении, члены экипажа живы.
Конфликт Армении и Азербайджана – о чем говорилось ранее:
- 20 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Армения демонстрирует маневры, которые указывают на намерения Еревана начать большое военное противостояние в зоне конфликта в Нагорном Карабахе. Планы армянской стороны подтверждают данные азербайджанской разведки.
- 12 июля 2020 года на границе Азербайджана и Армении произошло вооруженное столкновение. В Баку утверждают, что армянские военные реализовали маневр и хотели получить контроль над позициями на товузовском направлении, вследствие чего применили артиллерию.
Конфликт в Нагорном Карабахе – что важно знать:
Азербайджан и Армения находятся в состоянии военного конфликта из-за спора о принадлежности Нагорного Карабаха. В далеком 1991 году Нагорный Карабах, при поддержке Еревана, объявил о своем суверенитете и независимости от Азербайджана. Это стало причиной трехлетнего вооруженного конфликта.
В период вооруженного столкновения погибли более 30 тысяч человек.
Государства подписали Бишкекский протокол о перемирии и перевели конфликт в замороженное состояние. Однако время от времени между Ереваном и Баку происходят перестрелки.
Международное сообщество считает Нагорный Карабах территорией Азербайджана. Такой же позиции придерживается и официальный Киев.