​На островах при загадочных обстоятельствах умер российский миллиардер​

Российский миллиардер Игорь Сосин умер на Занзибаре / Mash

В Танзании на острове Занзибар при непонятных обстоятельствах умер российский миллиардер Игорь Сосин. Как сообщает Telegram-канал Mash, утром, 23 декабря, его тело обнаружили в номере отеля.

Родные также рассказали, что, несмотря на отдых, он работал и постоянно был на связи с партнерами. На здоровье не жаловался, хотя в марте переболел COVID-19, но после проблем не было.

По словам матери, Сосин внимательно относился к здоровью – всегда обращался к врачам в случае недомогания.

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У миллиардера взяли анализы, по которым рассчитывают узнать причину смерти. Сейчас решается вопрос о перевозке тела Сосина в Россию.

Справка: Игорь Сосин – бывший совладелец торговых сетей OBI и Старик Хоттабыч, в 2017 году запустил сеть дискаунтеров под брендом Modi.

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